Центробанк планирует создать спецкнопку оповещения о мошенниках
Сегодня на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге председатель Банка России Эльвира Набиуллина объявила о планах по внедрению обязательной функции экстренного оповещения о мошеннических действиях в банковских приложениях всех финансовых организаций России. Новая спецкнопка оповещения должна начать действовать в банках с октября 2025 года.
Предполагается, что новая функция позволит мгновенно уведомлять банк и правоохранительные органы о попытках кибермошенничества или о подозрительных звонках с финансовыми требованиями.
В дополнение к этому обсуждается возможность увеличения срока блокировки сомнительных транзакций с нынешних двух до десяти суток.
Руководитель ЦБ РФ акцентировала внимание на необходимости соблюдения баланса между комфортом клиентов кредитных организаций и безопасностью, защитой граждан от действий финансовых мошенников.
«Понятно, что удобно человеку взять онлайн кредит - и всё очень быстро, и банки это делают. Но, наверное, баланс пока смещен в другую сторону, нам нужно больше думать об эффективных способах защиты от мошенников», – подчеркнула Эльвира Набиуллина, говоря о введении периода охлаждения для банков по выдаче кредитов заемщикам.
Специалисты отмечают низкую активность жертв цифровых преступлений в поиске правовой поддержки.
«Согласно нашему опросу, только треть пострадавших обратилась и в банк, и в полицию», – отметила Набиуллина, обсуждая актуальность этой инициативы.
Заместитель министра внутренних дел России Андрей Храпов отметил, что молодых людей все чаще вовлекают в дропперские схемы финансового мошенничества. Недавние случаи в двух регионах страны подтверждают серьезность ситуации – правоохранительные органы задержали свыше 60 молодых дропперов в Новосибирской области и более 40 в Республике Татарстан
Представитель МВД предложил квалифицировать такие финансовые преступления по статье УК "Участие в организованном преступном сообществе". Он также сообщил, что разработан запрет на передачу карты и перевод денег третьим лицам и освобождение от уголовной ответственности при сотрудничестве с органами следствия.
Участники форму поддержали ужесточение законодательства в сфере защиты от цифровых мошенников. Они подчеркнули, что одного только информирования граждан недостаточно из-за низкого уровня финансовой грамотности населения России.
Министр цифрового развития РФ Максуд Шадаев выразил признательность ЦБ за содействие в создании новой системы противодействия мошенничеству. Он отметил, что при разработке платформы были использованы передовые банковские технологии.
«Мы посмотрели, как работает такая система в других странах, и лучшие наработки инкорпорировали к себе в платформу. Считаем, что очень эффективно», – отметил Шадаев.
Ольга Губенко, руководитель проектов
Коммуникационное агентство Р.И.М.