Центробанк планирует создать спецкнопку оповещения о мошенниках

Предполагается, что новая функция позволит мгновенно уведомлять банк и правоохранительные органы о попытках кибермошенничества или о подозрительных звонках с финансовыми требованиями.

В дополнение к этому обсуждается возможность увеличения срока блокировки сомнительных транзакций с нынешних двух до десяти суток.

Руководитель ЦБ РФ акцентировала внимание на необходимости соблюдения баланса между комфортом клиентов кредитных организаций и безопасностью, защитой граждан от действий финансовых мошенников.

«Понятно, что удобно человеку взять онлайн кредит - и всё очень быстро, и банки это делают. Но, наверное, баланс пока смещен в другую сторону, нам нужно больше думать об эффективных способах защиты от мошенников», – подчеркнула Эльвира Набиуллина, говоря о введении периода охлаждения для банков по выдаче кредитов заемщикам.

Специалисты отмечают низкую активность жертв цифровых преступлений в поиске правовой поддержки.

«Согласно нашему опросу, только треть пострадавших обратилась и в банк, и в полицию», – отметила Набиуллина, обсуждая актуальность этой инициативы.

Заместитель министра внутренних дел России Андрей Храпов отметил, что молодых людей все чаще вовлекают в дропперские схемы финансового мошенничества. Недавние случаи в двух регионах страны подтверждают серьезность ситуации – правоохранительные органы задержали свыше 60 молодых дропперов в Новосибирской области и более 40 в Республике Татарстан

Представитель МВД предложил квалифицировать такие финансовые преступления по статье УК "Участие в организованном преступном сообществе". Он также сообщил, что разработан запрет на передачу карты и перевод денег третьим лицам и освобождение от уголовной ответственности при сотрудничестве с органами следствия.

Участники форму поддержали ужесточение законодательства в сфере защиты от цифровых мошенников. Они подчеркнули, что одного только информирования граждан недостаточно из-за низкого уровня финансовой грамотности населения России.

Министр цифрового развития РФ Максуд Шадаев выразил признательность ЦБ за содействие в создании новой системы противодействия мошенничеству. Он отметил, что при разработке платформы были использованы передовые банковские технологии.

«Мы посмотрели, как работает такая система в других странах, и лучшие наработки инкорпорировали к себе в платформу. Считаем, что очень эффективно», – отметил Шадаев.

Ольга Губенко, руководитель проектов

Коммуникационное агентство Р.И.М.