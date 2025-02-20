Вечная память героям!

Стенд посвящен памяти павших бойцов, исполнявших воинский и гражданский долг во время специальной военной операции.

Участниками церемонии стали родственники героически погибших ребят, сослуживцы, школьники-юнармейцы и учителя.

Память Михаила Андреевича Кислякова, Дмитрия Александровича Волкова, Наиля Равильевича Галиева, Павла Евгеньевича, Куракова и Артема Сергеевича Комиссарова почтили минутой молчания, чтением стихов, душевными воспоминаниями.

Мы всегда будем прославлять имена ребят, сражавшихся за Родину, отдавших жизнь за справедливость, свободу, историческую память. Мы делаем все, чтобы о них помнили наши дети и внуки, ведь их подвиг стоит целой жизни и вечной памяти в наших сердцах.