«Парта» - Героя Советского Союза Александра Волкова

Памятное мероприятие, посвященное 80-летию Победы, прошло накануне Дня защитника Отечества. Его участниками стали не только ученики школы, но и гости, среди которых депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских, председатель комитета образования Марина Шутова, почетный гражданин города Гатчины Юрий Назаров.

Герой Советского Союза, младший лейтенант Александр Иванович Волков родился в 1916 году в деревне Хотицы Псковской области. Окончив среднюю школу, работал слесарем на заводе в Пскове. С 1937 года служил в Красной Армии, тогда же окончил курсы младших лейтенантов.

В Великой Отечественной войне Александр Волков участвовал с 1941 года. Сражался на Ленинградском фронте. Почти все 900 блокадных дней защищал город на Неве.

В первый же день наступательной операции советских войск по прорыву блокады Ленинграда, 15 января 1944 года, командир взвода 131-го гвардейского стрелкового полка (45-я гвардейская стрелковая дивизия, 42-я армия, Ленинградский фронт), младший лейтенант Александр Волков совершил подвиг самопожертвования.

Взвод Волкова брал штурмом Пулковские высоты. Бой шел вблизи деревни Рехколово Ленинградского горсовета (сейчас это СНТ «Рехколово», Пушкинский район Санкт-Петербурга). Вот конкретное документальное изложение личного боевого подвига Александра Волкова:

«15.01.44 г. стрелковый батальон штурмовал сильно укрепленную и насыщенную огневыми средствами полосу противника. Гвардии младший лейтенант тов. Волков умело и решительно руководил стр. взводом. Личным примером он увлекал за собой всех бойцов на смелый и решительный штурм. Лично сам из автомата расстрелял 15 убегавших фашистов, на глазах у всех бойцов изливая свою ненависть к немецко-фашистским захватчикам. Расстреливая немцев в упор, он по трупам врагов решительно продвигался вперед, ведя за собой взвод.

В критический момент боя две огневые точки противника сильным огнём задерживали продвижение роты. Бойцы залегли. Тов. Волков, проявив исключительное геройство, бросился к амбразуре вражеского дзота и дал очередь из автомата в амбразуру. Гитлеровцы были уничтожены.

Вторая огневая точка продолжала стрелять, тов. Волков подполз к вражескому логову и с возгласами: «За Родину», «За Сталина», «За Ленинград» на глазах у всех бойцов своим телом закрыл пулеметную амбразуру. Вторая вражеская огневая точка была заглушена. Рота смело поднялась в атаку.

Пав смертью героя, тов. Волков своим самопожертвованием обеспечил успех батальона. Батальон выполнил поставленную перед ним задачу.

Вывод: достоин присвоения звания Герой Советского Союза.

Командир 131 гксп гвардии подполковник Даниленко».

Гвардии младшему лейтенанту Александру Волкову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. В наградном листе отмечено, что ранее он был удостоен медали «За оборону Ленинграда». Приказом Министерства обороны СССР, 28-летний Александр Волков навечно зачислен в списки личного состава воинской части.

Герой Советского Союза Александр Волков похоронен в Санкт-Петербурге в братской могиле на воинском кладбище «Высота Меридиан» (парк Пулковской обсерватории на Пулковских высотах). Его имя увековечено на мемориальной стене Пискаревского кладбища в Санкт-Петербурге, на памятных стелах и мемориальных досках в Пскове. Имя Героя Советского Союза Александра Волкова носят улицы в Пскове и Гатчине, а теперь появилось особое место памяти в Гатчинской школе №12.

Татьяна Можаева