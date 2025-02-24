Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 25 февраля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 25 февраля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
Вырицкое ГП
25.02.2025 с 10:00 до 17:30
п. Чаща, ул. Первомайская, ул Мира
Веревское СП
25.02.2025 с 10:00 до 17:00
тер. СНТ Дони
С 25.02.25 по 25.02.25 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Рощинская д.27 (ПНИ)
26.02.25 с 10:00 до 15:00
г. Гатчина:
ул. Новопролетарская д. 37, 37А;
ул. Киевская д. 23А, 23Б, 27, 31, 33,
35, 48, 52, 54, 56, 62, 64, 66, 66А, 68,
70, 72, 72А, 72Б, 74, 76, 78, 84, 86, 88,
Строительная площадка; ул. Старая дорога д. 1А(СТО),
светофор на перекрестке ул. Киевская и ул. Старая дорога.
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