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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 25 февраля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 25 февраля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

Вырицкое ГП

25.02.2025 с 10:00 до 17:30

п. Чаща, ул. Первомайская, ул Мира       

 

Веревское СП

25.02.2025 с 10:00 до 17:00

тер. СНТ Дони

 

С 25.02.25 по 25.02.25 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

ул. Рощинская д.27 (ПНИ)

 

26.02.25 с 10:00 до 15:00

г. Гатчина:

ул. Новопролетарская д. 37, 37А;

ул. Киевская д. 23А, 23Б, 27, 31, 33,

35, 48, 52, 54, 56, 62, 64, 66, 66А, 68,

70, 72, 72А, 72Б, 74, 76, 78, 84, 86, 88,

Строительная площадка; ул. Старая дорога д. 1А(СТО),

светофор на перекрестке ул. Киевская и ул. Старая дорога.