Ленобласть заботится о безопасности

Ленинградская область приводит в нормативное состояние защитные сооружения гражданской обороны, а также так загубленные сооружения, которые приспосабливаются под укрытия в многоквартирных домах.

«Мы обратились к заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву с предложением сделать Ленинградскую область пилотным проектом по обустройству защитных сооружений гражданской обороны и приспосабливаемых под укрытия загубленных сооружений в многоквартирных домах. Мы предлагаем разработать типовые требования к оборудованию и единый алгоритм действий на ближайшее время для всех субъектов Российской Федерации. Мы готовы показать свой пример, наши достижения», – отметил на совещании губернатор региона Александр Дрозденко.

Как отметил, выступая с докладом, вице-губернатор Ленинградской области Михаил Ильин, Ленинградская область продолжает работу по обеспечению региона защитными сооружениями: приводятся в нормативное состояние действующие убежища, включаются в реестр убежища предприятий и организаций, ведется работа с собственниками заглубленных помещений многоквартирных домов.

Сегодня 404 защитных сооружения гражданской обороны из федеральной собственности взяты на баланс органами местного самоуправления Ленинградской области. На 631 заглубленное помещение многоквартирных домов получено разрешение владельцев на включение их в соответствующий реестр. Данная работа будет продолжена и находится под контролем.