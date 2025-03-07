А за ней бежали все её 33 кошки…

В Гатчине в многоэтажке на Рощинской улице в однокомнатной квартире на пятом этаже проживает три десятка кошек. Кошачье население росло постепенно, и когда специфический запах стал достигать соседских квартир, жильцы забили тревогу: откуда зловоние?

Владелица однокомнатной квартиры на пятом этаже начала заниматься своего рода благотворительностью: собирать бездомных кошек у себя в квартире, лечить их и пристраивать в хорошие руки. По крайней мере, так было заявлено. С пристраиванием, конечно, возникли сложности – найти достойных хозяев взрослым животным «нередких пород» всегда непросто. Со временем количество кошек достигло такой величины, что это стало негативным образом сказываться на жизни окружающих. Из квартиры пошел характерный аммиачный запах.

- Я работаю в ТСЖ два года, и практически с самого начала, как только настало теплое время, в правление пошел поток жалоб, – рассказывает председатель ТСЖ Галина Беззубова. – Люди требовали что-то сделать: невозможно дышать на этаже, где находится квартира с кошками. Стали открывать окна – в окна полетели мошки, начала срабатывать пожарная сигнализация. Мы замучались бегать ее выключать.

Хронические засоры

Но это были еще цветочки. Вскоре пошли хронические засоры канализации с затоплением подвала сточными водами. Прочищая трубу, сантехник обнаружил причину засора: большие порции использованного наполнителя для кошачьего туалета. Дошло до того, что председателю ТСЖ пришлось помогать сантехнику прочищать канализацию – крутить стальной трос, пока мас-тер пробивает пробку в канализационной трубе.

- Мы стали искать, кто в таком обилии может сливать в унитаз кошачий наполнитель, и пришли к выводу: данный объем отходов может образовываться не от одной-двух кошек, а от нескольких десятков, – говорит Галина Георгиевна. – Мы составили акт с фотографиями, с подробным описанием отходов, наполнителя кошачьего туалета, и расходов – сколько мы затратили денег на дезинфекцию подвала. Потому что подвал песочный, его приходится сначала проливать водой, чтобы смыть этот запах, а потом дезинфицирующим средством. Мы пригласили владелицу кошачьей квартиры расписаться в этом акте, но она в ответ предложила сначала доказать ее причастность.

Жильцы продолжали жаловаться, теребили ТСЖ. На все увещевания хозяйка кошек отвечала одно: «Вы не любите животных! А вот если б вы любили животных, вы бы понимали, каким благим делом я занимаюсь». Ей отвечали: «Занимайтесь благим делом на здоровье, но не в жилом помещении в многоквартирном доме и не в ущерб другим жильцам».

Разговор зашел в тупик.

Опасное соседство

Летом соседнюю с кошками квартиру купила молодая семья. Новые владельцы начали ремонт и столкнулись с навязчивым запахом. Предыдущие хозяева не предупредили о пахучем соседстве, и счастливые обладатели трешки оказались в недоумении…

- Мы с мужем шли к этому пятнадцать лет: зарабатывали, копили, влезли в долги, взяли ипотеку и, наконец, купили квартиру, – рассказывает собственница соседней квартиры Татьяна. – Я когда пришла в первый раз смотреть квартиру, почувствовала запах, но решила, что это от старых хозяев – у них жила кошка и две собаки, квартира ремонта не видела. Я была уверена, что, когда они съедут, вместе с ними уедет и запах. Мы стали делать ремонт своими силами, по вечерам, после работы. Приходили каждый вечер и никак не могли понять, почему не уходит запах: вроде, все, что оставалось от прежних жильцов, вывезли, вычистили. Стали искать и поняли, что запах идет из соседней квартиры.

- Я туда звонила, стучала – безрезультатно, – говорит Татьяна. – Я приходила в разное время суток: утром, днем, вечером – мне не открывали. Я решила, что там живет старый человек, который плохо слышит. Пришла в ТСЖ спросить, кто ж там живет с кошками, и тогда узнала, что в подъезде есть проблемная квартира. Ее хозяйка, собственно, проживает в соседнем подъезде, а в квартире рядом с нами – только ее многочисленные кошки.

- Вы пытались разговаривать с соседкой?

- Когда я ее, наконец, нашла, конструктивного разговора не получилось. Соседка ответила в таком духе: «Не ваше дело, что хочу, то в своей квартире и делаю».

Когда надежд на урегулирование конфликта не осталось, Татьяна обратилась в полицию, потому что у ТСЖ никаких рычагов воздействия, кроме просьб и убеждений, нет. Участковый уполномоченный вместе с председателем ТСЖ посетил кошачью квартиру. Как рассказывает Галина Беззубова, на тот момент в однушке на 39 квадратах проживало 36 кошек:

- Запах в этом помещении сшибал с ног. Квартира была наводнена кошками. Часть из них сидела в клетках, часть свободно бегала по квартире, везде были расставлены кошачьи лотки. Кроме клеток подстилки, одеяльца были брошены на подоконник, на клетки сверху. Участковый все сфотографировал, сказал, что составит протокол и направит в административную комиссию.

По словам очевидцев, жить в этой однокомнатной квартире человеку невозможно. У хозяйки есть еще одна квартира, в которой она и живет, – двухкомнатная в соседнем подъезде. Там кошек меньше, десять-пятнадцать штук. И в обоих подъездах систематически происходит засор канализации из-за кошачьего наполнителя. Представители ТСЖ фотографируют затопленный подвал и содержимое сливной трубы, пишут объявления в подъездах. Члены правления ТСЖ обращались в Роспотребнадзор, в ветеринарную службу. Ветеринары выезжали, сказали, что кошки содержатся в нормальных условиях, а все, что касается жилья, не в их компетенции.

Председатель ТСЖ обратилась в Гатчинскую администрацию с последним аргументом: жилое помещение используется не по назначению. Обращение было перенаправлено в комитет государственного жилищного надзора Ленинградской области, а комитет госжилнадзора отправил его назад в Гатчину, после чего комитет муниципального контроля администрации Гатчинского округа …вернул это обращение в комитет госжилнадзора, потому что жилье не муниципальное, это частная собственность, и администрация повлиять никак не может.

Зоозащитники

У кошатницы есть группа поддержки. Зоозащитники ополчились, в свою очередь, на жильцов и ТСЖ, которые «хорошего человека, занимающегося гуманным делом, сживают со свету». Сторонники кошачьего приюта обвиняют соседей и ТСЖ в посягательствах на животный мир и угрожают в ответ заселить дом наркоманами, бомжами и пьяницами. Соседи и ТСЖ предлагают благотворительнице с помощью своих сторонников подыскать помещение для организации приюта.

Когда жалобы во все инстанции результата не дали, соседи обратились в суд. В связи с рассмотрением дела, Гатчинским городским судом в отдел Роспотребнадзора было направлено определение о проведении проверки – выездного обследования с отбором проб воздуха на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям. Замеры показали превышение содержания аммиака…

Лишенная спокойной жизни хозяйка кошек прибралась. Говорят, запах ослаб. Когда дверь в квартиру закрыта, зловоние доносится слабо, и количество кошек, по мнению соседей, уменьшилось. Но главное испытание ждет жильцов летом. У кошатницы за окном – специальная решетка для выгула котов, и в теплое время года окно постоянно открыто. Соседи, у которых окна выходят на ту же сторону, проветривать не могут: вместо свежего воздуха к ним идет аммиачный смрад.

И члены правления ТСЖ, и жильцы дома единогласны: приют для животных – дело нужное, правильное, подвижническое. Только не в однушке на пятом этаже.

Опыт регионов

К основным законодательным актам, регулирующими требования содержания животных в России, относится федеральный закон №498 «Об ответственном обращении с животными» и постановление правительства РФ №25, в котором прописаны правила использования жилых помещений, в том числе и нормы по содержанию животных дома.

В статье 13 ФЗ №498 сказано, что предельное количество домашних животных определяется исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Та же статья гласит, что владельцам необходимо соблюдать требования к содержанию животных, а также права и законные интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме, в помещениях которого содержатся домашние животные.

Количество домашних животных в квартирах регулируется нормативно-правовыми актами и зависит от конкретного региона России. Как правило, в большинстве городов допустимым считается не более трех кошек и двух собак на одну семью. А, например, в Кировской области существуют Правила содержания домашних животных на территории региона, и в этих правилах разработана формула для расчета, сколько животных можно держать в квартире. В Нижегородской области есть комиссия, оценивающая условия содержания животных по жалобам соседей и соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. В Новосибирской области на каждые 12 кв. м допускается не более трех кошек или двух мелких собак. Соответственно, по этому нормативу в однокомнатной квартире площадью 39 м² можно содержать не больше 9 кошек.

В Екатеринбурге были приняты судебные решения о выселении владельцев с большим количеством животных – например, 15 кошек в однокомнатной квартире. Судебный прецедент имел место в Москве в августе 2024 года: как сообщает портал rbc.ru, Бутырский суд Москвы запретил жителю столицы содержать в квартире около 30 кошек. Суд удовлетворил иск прокуратуры, указав, что это решение было принято «в интересах жителей многоквартирного дома». Ответчик безответственно относился к питомцам, содержал их в антисанитарных условиях, из-за чего в других квартирах и в подъезде присутствовал неприятный запах. Согласно пробам воздуха в квартире, взятым органами контроля, концентрация аммиака превышала норму в девять раз.

В марте 2018 года Волгодонской районный суд Ростовской области рассмотрел дело в отношении кошатницы, на которую пожаловался сосед: «она в своей квартире держит кошек в количестве около 20 особей, вследствие чего ее квартира находится в антисанитарном состоянии». В соседних квартирах тоже был ад. В итоге соседи победили. Потому что в Волгодонске есть правила содержания домашних животных, утвержденные местными депутатами. И там прописано, что в квартире могут проживать максимум два кота. Суд обязал ответчицу «удалить из квартиры» всех животных, оставив только двух.

И если федеральное законодательство не дает точной цифры, лимитирующей число питомцев в квартире, то Жилищный кодекс РФ все-таки налагает на собственников жилых помещений некоторые обязательства. Согласно части 4 статей 17 и 30 Жилищного кодекса РФ, собственники обязаны использовать свое жилище по назначению и поддерживать его надлежащее состояние, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. Все это является ограничивающим фактором для содержания большого количества животных, равно как и сливания в канализацию твердых коммунальных отходов, вызывающих засоры и затопление подвала. Жильцы дома могут отстаивать свои права всеми законными способами: обращаться в управляющую компанию, к участковому и в Роспотребнадзор.

Интересы животных

Но вернемся к интересам животных. Подобранная на улице котейка внезапно попадает в чуждое замкнутое пространство, где уже находится целый анклав таких «бомжей». Как они примут нового кота или кошку? Где новичок будет проходить карантин? В кошачьих приютах обычно существует карантинная зона для вновь прибывших и помещение для передержки животных после стерилизации. Как это все организовать в однушке?

Кроме того, не зря же они «братья наши меньшие»: у каждого животного есть характер, психические и физиологические особенности, и неподходящие условия содержания могут вызвать стресс и неадекватное поведение. Ветеринары, зоопсихологи, кинологи и фелинологи настоятельно рекомендуют это учитывать, прежде чем «заводить зверушку». А если их десятки?

По мнению медиков, квартира с десятками кошек – это не просто неприятно, но и чревато проблемами со здоровьем. За таким количеством животных физически трудно ухаживать: могут расплодиться блохи, которые начнут разбегаться по соседним квартирам. Летом кошачьи экскременты приманивают в квартиру мух, которые полетят к соседям. По вентиляции в соседние квартиры также могут попадать шерсть и пух от животных, что негативно скажется на здоровье астматиков или аллергиков. Кроме того, в испарениях от множества кошачьих лотков присутствует повышенное содержание аммиака, которое может раздражать слизистую носа, горла, глаза.

Не сладко и самим питомцам. Как объясняют ветеринары на портале «Газета.ru», в такой «коммуне», где, к тому же, мало свободного места и личного пространства, у кошек устанавливается своя определенная иерархия, которая устраивает далеко не всех. Животных нужно регулярно показывать ветеринару, так как от стресса у них могут проявляться скрытые болезни, которыми они будут заражать друг друга по кругу. А в квартире нужно постоянно поддерживать чистоту.

И последнее. В Ленинградской области может появиться закон, регламентирующий количество домашних животных в квартирах – с такой законодательной инициативой намерен выступить Молодежный парламент региона. Образцов подобной практики в стране достаточно – осталось выбрать оптимальный вариант, чтобы и люди были довольны, и кошки целы.

Екатерина Дзюба