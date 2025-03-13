Ленобласть и Беларусь: обсуждают развитие проектов в АПК
Экспорт продукции АПК, переработка молока, поставки племенного поголовья, строительство молочных комплексов стали главной темой переговоров в Минске заместителя председателя правительства Ленинградской области – председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олега Малащенко с вице-премьером Беларуси Юрием Шулейко.
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«Мы обсудили новые направления программы взаимоотношений, которая будет утверждена на очередном заседании совместной комиссии по развитию сотрудничества Беларуси и Ленинградской области», — рассказал Олег Малащенко.
Ленинградская область занимает 7-е место среди субъектов РФ по объему товарооборота с Беларусью. В 2024 году взаимный товарооборот превысил 1 млрд долларов.
В делегации Ленинградской области — руководители предприятий АПК. Они посетят научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству, заводы по производству сельскохозяйственной техники, строительных конструкций, молочный завод и грибоводческое хозяйство.
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