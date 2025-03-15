Журналист из Сербии Владан Раканович: «Как Бог даст»!

Мы договорились встретиться у касс железнодорожного вокзала поселка Сиверский. Разгар дня, на станции многолюдно. Я уверен, что легко опознаю серба в толпе. Всё же убежденность в том, что иностранцы внешне отличаются от нас, весьма живуча в сознании. Они «другие». Одежда, мимика, жесты, просто выражение лица неуловимо, но надежно свидетельствуют – этот человек приехал из-за границы.

Я ошибся. Владан – абсолютно наш человек. Стандартный зеленый пуховик, под цвет ему вязаная шапочка, джинсы заправлены в высокие сапоги «дутики». Обычный русский мужичок. Возвращается домой после работы. Только когда мы разговорились, акцент выдал в нем иностранца и, очевидно, славянина. То есть говорит вроде бы по-нашему, но мягче, «округлее». Иногда на русский слух звучит забавно. Например, когда я спросил, кем он работал в Сербии, услышал в ответ: «Почтальон-официант». Долго пытался уточнить, что Владан имеет в виду? Как сочетаются две эти профессии? Выяснилось, наконец, что под «официантом» имеется в виду просто офисный работник. На почтамте Владан работал в Белграде до тех пор, пока не поехал жить в Россию.

С числительными у него тоже легкая проблема. Владан пытался убедить меня, что оказался в России в 1918 году, семь лет назад. Естественно, имелся в виду 2018-й. Но всё это мелочи. В главном наш гость и, Бог даст, будущий соотечественник из Сербии оказался очень интересным и глубоким собеседником.

Взгляд из Сербии на Россию и происходящие у нас события, повороты судьбы, которые привели его в наши края, любовь к Богу, как главное содержание жизни. Мы поговорили о многом в тихих стенах Сиверской библиотеки им. А.Н. Майкова, которая традиционно гостеприимно предоставляет свою площадку для корреспондента «Гатчинской правды» и гостей нашей газеты.

- Когда и где вы родились, Владан?

- Родился 7 декабря 1970 года в Белграде. Я из простой семьи, родители работали на почте. Мы жили в трех разных районах Белграда: и в самом центре, и на окраине.

- Белград вашего детства – как выглядел город, что вспоминается?

- Велосипед! В Белграде много зеленых парков, простор для прогулок на велосипеде. Очень красивый старый город. А окраины во многом похожи на ваши. У вас эти дома называют «хрущевки». Пятиэтажки и высотки тоже выстроены в ряды. Как у вас Купчино в Петербурге. Я люблю Белград, у меня там осталась квартира. Сейчас сдаю ее в аренду, но, в принципе, хотел бы жить так, чтобы дом был здесь и оставался там. Здесь, в Выре, мы с женой Катей строим дом. Сейчас готов фундамент и стены, предстоит делать крышу. Но, говорят, желательно, чтобы дом некоторое время «отстоялся»…

Владан то и дело жестами помогает себе в высказываниях на сложном русском языке. Вот он обеими ладонями трамбует журнальный столик, показывая, как должен «отстояться» на земле будущий дом. Вот руками показывает, как он двигает рычагами машины.

- В армии я служил водителем. На самоходном 122-мм орудии. Около года по призыву, потом – по уговору, это у нас так называется.

- По контракту?

- Да, да! Контракт!

- А что вас побудило остаться в армии?

- Начало 1990-х. В Югославии, как и у вас, – развал, безработица, мало денег, много криминала. А армия – это фундамент, одна из основ нашего общества. Церковь и армия – две традиционные опоры. Там всё еще оставался порядок, вовремя платили зарплату, вот я и остался. Правда, войну 1992 года уже не застал.

- В свете нашей нынешней ситуации с Украиной напрашивается вопрос: вы, как житель Югославии, могли предположить до войны, до трагических событий, что когда-то такое случится, сойдутся в жестоком противостоянии братские народы?

- Нет, не мог. В армии служили и сербы, и хорваты, и боснийцы, другие народы. Были шутки, несоленые…

- У нас говорят – соленые шуточки.

- У нас наоборот. Несоленые. Случались шутки, касающиеся национальностей, но не более того. Всё было спокойно, никто войны не ожидал, тем более такой жестокой. По сей день точной цифры нет, но для нашей страны

война принесла невероятные потери.

- Как считаете, можно было избежать такого катастрофического распада и войны?

- Можно, как это сделала, например, Чехословакия. Но у нас было слишком много «следов», как по-русски, наследия из прошлого. Еще из Первой мировой войны тянулись, потом Вторая мировая. Сербы в основном в партизанах и в королеве-армии были, их называли «четники». Хорваты – некоторая часть тоже была в партизанах, но в основном – «усташи», пособники фашистов. Из 12 миллионов один миллион югославов погиб. Около 700 тысяч убили при этом не немцы, а «усташи». В концентрационных лагерях и в боях. Этого никто не забыл. Просто при Тито – он правил больше 40 лет – всё это не поднималось, не придавалось этому значения. Был социальный мир. Но потом старые раны дали о себе знать. После войны – развал экономики, культурных, даже семейных связей. Знаете, как сегодня выглядят улицы Белграда? Если раньше было много предприятий, работали заводы, фабрики, то сейчас на улице есть аптека, букмекерская контора, где делают ставки на футбол, банк и магазины. Всё! Больше ничего не осталось. Ни швейных, ни обувных мастерских, ни книжных лавок.

- Я помню, в Советском Союзе были очень популярны югославские мебель и обувь.

- О, да! Очень качественно делали мебель, обувь и многое другое. Но это всё в прошлом. Пришли китайцы и «съели» наши предприятия. У них всё дешевле, конкуренцию с ними невозможно выдерживать.

- А что вообще сегодня производит Сербия?

- У нас хорошо развита айти-сфера. И сельское хозяйство еще работает. Кукуруза, пшеница… Да всё хорошо растет. Разве что нет бананов. Но больше ничего мы сейчас не производим. Еще одна боль и страдание для нашего народа – Косово. Этот район – сердце Сербии – отдан албанцам. Сейчас там живут около 100 тысяч сербов. Эти люди – мученики. Они не могут бросить свои дома и землю. Но главное, там очень много монастырей и церквей, их никак нельзя оставлять.

- До сих пор не понимаю, как так получилось с Косово. Неужели Сербия не могла отстоять этот исторически крайне важный для нее район?

- У нас есть желание, но нет силы. Сила сейчас на западе – это Европа и Америка, и на востоке – это Россия. А мы посередине. Но всегда готовы прийти на помощь нашим братьям. Когда нас бомбили американцы и шла война, в Сербию приезжали сотни добровольцев из России воевать на нашей стороне. Сейчас на Украине сражаются мои соотечественники, понятно, на стороне России. Начиная еще с

2014 года. Я взял интервью у одного из моих соотечественников. Он сейчас лежит с тяжелым ранением в одной из клиник Петербурга. Почти десять дней он провел без еды и помощи в одной из соляных шахт под Донецком, раненый. Но его всё же спасли, вытащили русские братья. И таких примеров сегодня немало.

«На небе – Бог, а на Земле – Россия». Сербская пословица

Сербия – исторически самая близкая России из славянских, да и не только славянских стран. Пожалуй, нет на планете Земля более дружественного нам народа, чем сербы. Разве что белорусы. Но те традиционно более сдержанны в проявлении чувств, нежели темпераментные южане – «братушки».

Пословица, приведенная выше, предполагает, что в делах духовных они полагаются на Бога, а в мирских – только на Россию. Сейчас российско-сербские отношения переживают не лучшие времена. Правительство Сербии привычно сидит на двух стульях. Оно не может не учитывать огромную симпатию народа к России и в то же время вынуждено ориентироваться на Запад, находясь в зависимости от него прежде всего финансовой.

О встрече с Владаном мы договаривались через его супругу Екатерину: «Нам нужно сохранять отношения с Сербией, ее народом. Нигде не любят нас так искренне, от души, как там. Но нынешняя сербская молодежь куда меньше знает о России, чем представители старших поколений. Мы должны наводить мосты и даже мостики взаимоотношений. Больше рассказывать сербам о России и наоборот. Нам нельзя потерять такого друга и брата, как сербский народ».

- Владан, когда у вас появился интерес к России?

- Наверное, он был всегда. Я бы сказал, любовь к России у нас, у сербов, в генах. Это происходит само собой. Ты растешь и знаешь, что на Востоке у нас есть большой и сильный друг.

- Как вас встретила Россия, когда вы приехали сюда в первый раз?

- Наш самолет приземлился в Пулково. Я спускался по трапу, вдыхал местный воздух и понимал, что оказался дома. Не знаю, как это объяснить. Я побывал до этого более чем в десяти странах мира. Нигде этого чувства не возникало. Везде я был в гостях, а здесь, в России, я – дома.

- Наша страна чем-то удивила, поразила?

- Всё другое, хотя и очень похоже на Сербию. Странное чувство, когда ты, с одной стороны, дома, с другой – ничего не узнаешь, всё иначе устроено. Люди очень похожи. Но русский человек, он более осторожен в начале общения. Не сразу подпускает к себе. Сербы в отличие от вас улыбчивы, открыты, приветливы сразу. Но потом оказывается, что русский человек, что называется, «душа нараспашку» и мягкий по характеру. Сербы внутри более твердые люди. В этом отличие, на мой взгляд. Сербские женщины, если сравнивать, прагматичнее русских, расчетливее. Русские женщины – бойцы! Умеют постоять за себя и свои семьи.

- Чему-то в России научились, чего не умели делать в Сербии?

- О! Походы «по грибы». У нас из грибов знают лишь шампиньоны, и то только в магазинах. А здесь белые грибы, красноголовики, лисята!

- Лисички?

- Да, лисички. Наслаждение готовить и есть грибы. Еще труд на участке. В Сербии у меня тоже есть небольшой кусочек земли, но это не русская дача и всё, что под этим понимается. Я научился косить настоящей косой. Пилить дрова бензопилой. Работать на участке. Очень интересно!

В Белграде Владан сотрудничает с некогда газетой, а теперь, с постепенным исчезновением бумажных изданий, интернет-порталом «Чудо». Весьма говорящее название. Портал религиозный, православный.

- Его редактором работала София Иняц. Она и сама была настоящим чудом. Денно и нощно с ноутбуком редактировала новости, делала посты и искала информацию для своего портала. Он стал одним из самых популярных общественно-религиозных СМИ. Но смерть в расцвете сил не дала Софии продолжить ее любимое дело. Слава Богу, его подхватили другие. Именно София задала направление: ни один день, ни один праздник не обходился без русских мыслей: цитат святых, рассказах о соотечественниках, живых и уже ушедших. Мы настолько близки, что, похоже, имеем одну душу.

У моего собеседника на портале «Чудо» три основных направления: культура, история, религия. Мы вспомнили, конечно, знаковые для наших стран имена недавнего прошлого. Джордже Марьянович, Радмила Караклавич. Не было в Советском Союзе человека, который не слышал бы их песен. Из современной юго-славской культуры не могли не обсудить творчество режиссера Эмира Кустурицы и композитора Горана Бреговича. Несомненно, это величины мирового уровня, и Сербия по праву ими гордится. Современную российскую культуру сербы, особенно молодые, знают благодаря очень популярному и там, и здесь актеру Милошу Биковичу. Один из самых популярных отечественных сериалов в Сербии – «Отель Элеон» с участием того же Биковича. Но главное направление портала «Чудо» – это духовная жизнь и проблемы православия в наших странах.

- Вы очень хорошо говорите по-русски, Владан. Изучали его еще в школе?

- Как раз нет. В школе у меня иностранным был французский. Тогда не спрашивали, какой язык хочешь изучать. Просто распределили классы по языкам и всё. Из французского я помню только «бонжур» и «мерси», не более. А русский? У нас по телевидению советские и русские фильмы идут не дублированные, только субтитры. На слух с самого раннего детства уже воспринимаешь и начинаешь понимать русскую речь. А вот говорить сложнее. Я хорошо понимаю всё или почти всё, что говорится по-русски, но сам говорю еще с трудом. Хотя, находясь здесь, в России, уже более года, общаясь с носителями языка, кажется, делаю успехи.

- Несомненно. Как вы познакомились с Екатериной, будущей женой?

- На сайте знакомств. Православном сайте. Для нас очень важна духовная составляющая жизни.

- Православие, вера в Бога – это с детства, унаследовано от родителей?

- Нет. Родители не были религиозными людьми. Вера в Господа нашего Иисуса Христа приходила постепенно. Поворотным периодом стала середина 90-х. Если сильно упростить, то в тот период мир для меня поделился на людей «плохих» и «нормальных». Плохие занимались криминалом, разворовывали, грабили мою страну. Нормальные люди находили спасение и отдушину в церкви. Я пришел в церковь, в православие. С тех пор ни на секунду не пожалел об этом.

- Вы говорили, что ваш любимый русский писатель – Достоевский. Но Федор Михайлович, как и вся культура, не обязательно русская – любая, построена на сомнении, рефлексии. У вас когда-то возникали колебания в правильности выбранного пути?

- Нет! Никогда. Я ни разу не усомнился в своей вере и выбранном пути.

Во время нашего разговора я долго не мог ответить себе на вопрос, в чем секрет обаяния этого человека. Грубоватые черты лица, иногда слишком прямолинейные, стандартные ответы. Но вот это спокойствие, внутренняя абсолютная уверенность в присутствии Бога в каждую секунду его жизни, в каждом повороте судьбы, шаге, поступке. Владану не приходит в голову доказывать кому-либо и тем более себе, что Бог есть. Так, малому ребенку не нужно доказывать, что его мама лучшая на свете и она его бесконечно любит. Это и так понятно. «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное», – прямо говорится нам в Евангелии.

Владан из тех, весьма немногочисленных, кстати, прихожан нашей Церкви, кто верит просто, без лукавых вопросов и псевдофилософских размышлений. Без присущего многим фанатизма и показного благочестия.

- Владан, быть настоящим верующим, прихожанином на самом деле тяжкий труд. Соблюдать посты, ритуалы, да хотя бы посещение утренней литургии требует постоянного и немалого усилия над собой.

- Да, это верно, нужно много трудиться. Есть слово «надо». Но я, честно говоря, иногда могу и проспать утреннюю службу.

И вновь широкая улыбка. Если ребенок любим родителями и сам бесконечно любит их, он не боится признаваться в ошибках. Мать-церковь и Бог-отец простят и примут тебя любым, ты только старайся соблюдать заповеди и жить честно. Споткнешься – с кем не бывает, поддержат, поймут. Жизнь воспринимается как чудо, данное нам свыше, и каждый день оттого становится чудесным, неповторимым.

- Вы знаете, какое невероятное совпадение? Когда я познакомился с Катей и она приехала в Белград, мы пошли в монастырь иконы Божьей Матери Троеручицы. Там служит игуменья матушка Злата. Она десять лет назад была в Петербурге. Пошла на Смоленское кладбище почтить память святой Ксении Петербуржской. Вдруг, рассказывает игуменья Злата, появился человек и поманил матушку Злату за собой. Подвел к бывшей могиле святой новомученницы Марии Гатчинской, указал на нее и словно растворился в воздухе.

Матушка Злата узнала потом, что Мария Гатчинская помогает в духовной беде. И у нее как раз была такая проблема. Матушка Злата считает, что Мария Гатчинская помогла ей справиться с душевным несчастьем. С тех пор она собирала все, какие возможно, материалы о жизни Марии Гатчинской, написала и издала книгу о нашей святой. В монастыре сейчас несколько икон Марии Гатчинской. Мы с Катей не знали тогда обо всей этой истории.

Вот как рассказывает о встрече с матушкой Златой Екатерина, супруга Владана:

- Первое, что мы увидели в монастыре, – храм и непривычно большую икону Марии Гатчинской. В Сербии очень редко встречаются образы этой святой, тем более такие большие. Сразу возник вопрос «Почему?» Но тут на пороге возникла улыбающаяся матушка Злата, мати Злата, как ее называют там, и тут же нам начала рассказывать про эту очень важную для нее святую. «А мы как раз из Гатчины!» – «Из Гатчины?! Чудо Божие!» Вот какая была реакция на это совпадение, которое, конечно, было неслучайным. После этого мати Злата напоила нас соком и позвала мальчонку, который бегал по монастырской травке. «Лука! Иди сюда. Спой песню про царя Николая». И шести-семилетний Лука начинает петь песню на русском языке о царе-мученике, которого так любят в Сербии. Большая икона Николая Второго есть там практически в каждом храме.

- Два года назад в «Русском доме» в Белграде был показан фильм Виктора Васильева о Марии Гатчинской, – продолжает Владан. - Там я с ней и познакомился. Сейчас, когда бываю в Гатчине, обязательно захожу в Павловский собор поклониться мощам Марии Гатчинской.

…Повороты судьбы, нередко совершенно неожиданные, привели Владана Ракановича в наши края. Не всё гладко у него складывается на новой Родине. Например, проблема принятия гражданства. Если супруга Екатерина сравнительно легко может получить гражданство Сербии, то у Владана здесь возникает множество препятствий. Еще несколько лет назад, до начала СВО и трагедии в «Крокусе», процедура получения гражданства была значительно проще. Увы, наша бюрократия привычно не делает различий между мигрантами, приезжающими сюда на заработки, и людьми, для которых Россия действительно стала родным домом.

Но, с другой стороны, ни тени сомнения или печали я не увидел во время разговора о возникающих сложностях на лице Владана. «Как Бог даст», – разводил он руками и привычно широко улыбался. «Всё в его руках, а мы с Катей будем строить дом и надеяться на лучшее».

Остается только пожелать нашему сербскому другу поскорее разрешить все проблемы и найти свое достойное место на новой Родине.

Андрей Павленко