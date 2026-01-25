Слава освободителям: день освобождения Гатчины

В 1964 году целый номер от 26 января был посвящен подвигу освобождения Гатчины и Ленинграда.

Вот, что пишет В. Дубровский – полковник, начальник Центрального военно-морского архива – в своей заметке «Наш город родной»:

«Гатчина – южные ворота Ленинграда! Враги Советской власти не раз стремились превратить ее в опорную базу для наступления на Петроград – Ленинград…

В начале Великой Отечественной войны на Гатчину обрушились удары немецко-фашистской армии. В июле начались массовые налеты вражеской авиации. …Узел железных и шоссейных дорог, аэродром, предприятия, дворцы и парки – всё это привлекало фашистов и как важнейший стратегический пункт на подступах к Ленинграду, и как объект для грабежей.

Свыше полутора месяцев продолжались бои в Гатчинском районе. Героическая Красная Армия, поддержанная населением, обес-кровила здесь лучшие дивизии врага. Однако под давлением превосходящих сил 13 сентября 1941 года город пришлось оставить.

Черное время наступило для Гатчины. 1228 дней она была под властью фашистских захватчиков. Насилия, грабежи, убийства невинных людей, принудительный каторжный труд не сломили жителей города и района. Они продолжали борьбу.

26 января 1944 года пришел конец фашистской оккупации. Солнце свободы вновь осветило землю Гатчины.

…Город лежал в развалинах. С первых же дней трудящиеся, все жители под руководством партийной организации взялись за созидательную работу.

Прошло 20 лет. Не узнать теперь Гатчины. Заново создана промышленность. Гатчинские предприятия дают сейчас продукции значительно больше, чем до войны. …Появились новые улицы – Молодежная, Солнечная, Тихая, Балтийская и другие общей протяженностью около десяти километров. Заново выстроены Балтийский и Варшавский вокзалы, реконструирован и расширен Дом культуры, музыкальная школа, железнодорожная больница, средняя школа № 9 и т. д. Только за два последних года жители получили около 38 тысяч квадратных метров жилой площади. Там, где были небольшие деревянные дома, теперь возвышаются современные многоэтажные здания из кирпича и железобетона. Город первым в области получил крупнопанельные дома.»

Заканчивает свою заметку

В. Дубровский прекрасными словами: «Ликуй, живи и здравствуй, родная Гатчина – младший брат, спутник великого города Ленина».

В городе прошло несколько мероприятий в честь этой славной победы. Например, на углу улиц Гагарина и Киргетова состоялся митинг по случаю открытия мемориальной доски в честь подвига Героя Советского Союза И.А. Киргетова, а в Доме культуры прошел торжественный вечер, на котором с воспоминаниями выступили участники боев.

В этом же номере – от 26 января 1964 года – М. Юрьев пишет о беседе с Верой Подуражной, по мужу – Долгачевой. В январе 1944 года ей было 10 лет, а ее брату Грише – 15 лет. Пробираясь из подвала собора домой 25 января, они во дворе нашли советского разведчика:

«На снегу у разбитого сарая лицом вниз лежал солдат. А рядом – серая шапка-ушанка со звездой...

- Сейчас даже не верится, – вспоминает Вера Кузьминична, – что мы сумели дотащить разведчика в подвал. Он был рослый, широкоплечий и показался нам таким тяжелым!

Из сарая в подвал принесли всё, что нашлось – одеяла, старый тюфяк.»

Ребята сбегали обратно в собор и оттуда, «захватив с собой свой несъеденный хлеб и бутылку сладкого чая, раздобыв чистых тряпок, вместо бинтов, Гриша с Верой вернулись к раненому».

На следующий день, 26 января, в город вступили части Советской Армии. Со слезами на глазах, радостно крича, ребята спустились к разведчику в подвал. Во дворе нашлись санки, и, погрузив на них раненого, Вера и Гриша пришли к собору, где уже были санитары, которые поблагодарили детей за их подвиг.

В номере рассказано и о других наших земляках, которые участвовали в Великой Отечественной войне: о заместителе командира авиаэскадрильи 13-го Краснознаменного истребительного авиаполка старшем лейтенанте Дмитрии Александровиче Кириллове, о подполковнике технической службы инженере Михаиле Ивановиче Голове, о майоре технической службы Иване Алексеевиче Сереженко.

Перенесемся на двадцать лет вперед. В номере «Гатчинской правды» от 27 января 1984 года есть заметка «Гатчина чтит своих героев»:

«…24 января в Гатчинском Доме культуры состоялось торжественное празднование, посвященное 40-й годовщине со дня полного снятия блокады Ленинграда и освобождения Гатчины и района от немецко-фашистских захватчиков.

В составе почетного президиума собрания работники партийных и советских органов, представители советов ветеранов всех соединений и частей, принимавших участие в обороне Гатчины от фашистского нашествия в 1941 году и освобождавших наш город и район от гитлеровских оккупантов в январе 1944-го.

На трибуне первый секретарь Гатчинского ГК КПСС А.И. Ильин. В своем докладе он отметил огромное мужество и массовый героизм солдат и офицеров Ленинградского фронта, самоотверженность подпольщиков и партизан, не склонивших головы перед жестоким и коварным врагом.

…Объявлена минута молчания.

…Пионеры вносят в зал корзины живых цветов. Пройдет еще немного времени, и они будут возложены к памятнику В.И. Ленина, на воинском городском мемориале и у могилы 25 комсомольцев-подпольщиков в парке Сильвия.

Слово предоставляется бывшему комсоргу 138-го стрелкового полка 120-й Гатчинской дивизии Н.М. Кошелеву. Ветеран рассказывает о своих боевых товарищах, принимавших участие в освобождении Гатчины от немецко-фашистских захватчиков в январе 1944 года. Он горячо благодарит жителей города и района за то, что они свято чтят и помнят имена героев, отдавших свои жизни за нашу свободу и независимость в прошедшей войне, гостеприимно принимают на гатчинской земле ветеранов Великой Отечественной.

На трибуне Герой Советского Союза, ветеран 201-й Гатчинской стрелковой дивизии М.Я. Миронов. В своем ярком и очень эмоциональном выступлении он рассказал о массовом героизме воинов-ленинградцев.

…Выступившая затем бывшая медсестра Новопетергофского военно-политического училища НКВД им. Ворошилова В.М. Фелисова призвала всех участников праздника, всех гатчинцев еще самоотверженнее трудиться на благо Родины, крепить дело мира.

Затем первый секретарь ГК КПСС А.И. Ильин вручил памятные адреса представителям советов ветеранов всех воинских соединений и частей, принимавших участие в освобождении нашей гатчинской земли от оккупантов…»

А теперь заглянем еще на десять лет вперед. Номер «Гатчинской правды» от 29 января 1994 года открывает статья В. Николаева «Торжества в Гатчине в честь 50-летия освобождения города и района от немецко-фашистских захватчиков».

Начинается всё с митинга на мемориале: «Тот памятный день, 26 января 1944 года – многие фронтовики и старожилы помнят его – был пасмурным и ненастным, а нынешний, спустя пятьдесят лет, словно по заказу радовал всех солнцем. В его лучах искрились гребни заснеженных братских могил, длинными рядами застывших на городском мемориале воинской славы. Сюда, к месту последнего упокоения освободителей Гатчины, пришли, чтобы отдать долг памяти, их однополчане, сотня горожан, воины местного гарнизона.

Звучат фанфары «Слушайте все!» К микрофону подходит глава администрации Гатчины С.С. Богданов.

- Пятьдесят лет назад на нашей ленинградской земле прошли тяжелейшие бои. Многие тысячи солдат сложили свои головы, освобождая Ленинград, Гатчину, Гатчинский район от немецко-фашистских захватчиков. Время бессильно стереть память о подвиге освободителей. Память о них в наших сердцах, в названиях улиц города и населенных пунктов района. Гатчинцы передают павшим в боях, ушедшим из жизни в мирное время и всем здравствующим ныне фронтовикам низкий поклон и безмерную благодарность за их высокий подвиг.

…Слово предоставляется председателю Совета ветеранов 201-й Краснознаменной Гатчинской стрелковой дивизии полковнику в отставке Н.П. Куклякову.

- Мы, ветераны 201-й, – сказал он, – встречаемся в святом для нас городе. Мы видели, какой была Гатчина в 1944 году – обезлюдевшая, горящая, разрушенная. Гатчинская земля тоже была пустынной, с горящими деревнями. Нам приятно через пятьдесят лет снова быть в городе, который живет полнокровной жизнью.

На трибуне председатель городского и районного Советов ветеранов партизанского движения А.А. Кекконен. Он напомнил, что свыше 13 тысяч ленинградских партизан и подпольщиков погибли в боях с врагами, в освобождении Ленинграда и области от фашистских оккупантов.

Слова благодарности в адрес освободителей Гатчины высказали председатель Гатчинского районного Совета ветеранов, участник Великой Отечественной войны В.И. Злыгостев, начальник штаба Союза офицеров запаса города, ветеран войны, подполковник В.А. Бенчин, ветеран педагогического труда Н.И. Барабанова, военнослужащий местного гарнизона капитан Е.В. Сафонов.»

Продолжилось торжественно-траурное мероприятие в Доме культуры.

И вот настал уже 2026 год. Прошло 82 года со дня освобождения Гатчины и района, полного снятия блокады Ленинграда. К сожалению, очень многие ветераны ушли из жизни, обретя вечный покой. Но каждый из них, каждый защитник нашей малой Родины – герой навечно. Наши сердца навсегда запомнят их героизм, их мужество. Вечная слава и вечная память героям – защитникам и освободителям гатчинской земли!

Подготовила Елизавета Суралева