День российского студенчества в материалах Президентской библиотеки

История праздника насчитывает более двух веков и тесно связана с основанием Московского государственного университета. В день памяти святой мученицы Татианы, 25 (12) января 1755 года, императрица Елизавета Петровна издала указ об учреждении в Москве первого российского университета.

Инициаторами создания университета стали Михаил Ломоносов, предложивший идею, и Иван Шувалов, который разработал проект и добился его утверждения.

Считается, Шувалов хотел «одарить мать свою Татьяну в день её именин лучшим делом своей жизни, Московским университетом». Об этом читаем в издании 1855 года «История императорского Московского университета, написанная к столетнему его юбилею ординарным профессором русской словесности и педагогии Степаном Шевырёвым». Первый домовый храм мученицы Татианы в правом крыле университета был освящён в 90-х годах XVIII века митрополитом Московским Платоном, но во время Отечественной войны 1812 года сгорел вместе со всем зданием. В честь святой Татьяны в 1837 году при университете вновь была открыта домовая церковь.

В 1855 году, после празднования столетнего юбилея Московского университета, его выпускники установили традицию ежегодно собираться вместе в Татьянин день. Праздник стал источником вдохновения для русских поэтов и писателей. Именинницам посвящали прозу и стихи: «Повсюду – шум, / повсюду – именины, / Туда-сюда несутся сани вскачь…»

Журналист, писатель, краевед Владимир Гиляровский в сборнике очерков «Москва и москвичи» (1926) описывает традиции, нравы и быт города второй половины XIX – начала XX столетия. Автор рассказывает о праздновании преподавателями и студентами Татьяниного дня в одном из московских ресторанов: «Накануне убиралась вся дорогая посуда и обстановка. Штофная мебель заменялась венскими стульями и скамьями, со столов снимались скатерти, пол усыпался опилками. Это был “Татьянин день” – студенческий праздник».

Лев Толстой в статье «Праздник просвещения» пишет о том, как «цвет просвещения» отмечал свой праздник: «Но вот приходит 12-е января… (по новому стилю – 25 января), и в газетах печатается следующее объявление: “Товарищеский обед бывших воспитанников Императорского московского университета в день его основания, 12-го января, имеет быть в 5 часов дня в ресторане Большой Московской гостиницы с главного подъезда”». Писатель перечисляет блюда праздничного обеденного меню («…омары, сыры, потажи, филеи… напитки разных сортов: вина, водки, ликёры…») и не без иронии отмечает: «Просвещённые говорят о том, что они любят almamater, и заплетающимися языками поют бессмысленные латинские песни». Статья опубликована в издании «Педагогические сочинения» (1912), с которым можно ознакомиться на портале Президентской библиотеки.

После Октябрьской революции Татьянин день вспоминали редко. Праздновать День студента продолжали, но уже не так пышно, как раньше. На праздник пролетарского студенчества в июне 1935 года Комитетом по заведыванию учёными и учебными учреждениями было выделено 7 000 рублей. С подтверждающим это архивным документом можно ознакомиться в фонде Президентской библиотеки. Интересные факты из жизни студенчества можно узнать из подборки периодических изданий «Советское студенчество».

