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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 18 марта

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 18 марта 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

18.03.2025 с 10:00 до 17:00

Большеколпанское ТУ:

д. Вопша (частично).