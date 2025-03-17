Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 18 марта
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 18 марта 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
18.03.2025 с 10:00 до 17:00
Большеколпанское ТУ:
д. Вопша (частично).
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