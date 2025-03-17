В Ленобласти стартует весенняя просушка дорог

На региональных трассах временно ограничивается движение транспорта, у которого нагрузка на каждую ось превышает 5 тонн — для автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, 3 тонны — для автомобильных дорог с гравийным покрытием.

Ограничение не коснется пассажирских автобусов, сельхозтехники, дорожно-строительной и коммунальной спецтехники, перевозки грузов в рамках гособоронзаказа, пищевых продуктов, животных, лекарств, международных грузоперевозок и ряда других направлений.

Под просушку не попадают участки автодорог «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье» (км 220+000 – км 263+456) и «Лужицы – Первое Мая» (км 0+000 – км 4+000).