В Ленобласти стартует весенняя просушка дорог
Движение по региональным трассам будет ограничено с 24 марта до 22 апреля.
Рубрики: Дороги
На региональных трассах временно ограничивается движение транспорта, у которого нагрузка на каждую ось превышает 5 тонн — для автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, 3 тонны — для автомобильных дорог с гравийным покрытием.
Ограничение не коснется пассажирских автобусов, сельхозтехники, дорожно-строительной и коммунальной спецтехники, перевозки грузов в рамках гособоронзаказа, пищевых продуктов, животных, лекарств, международных грузоперевозок и ряда других направлений.
Под просушку не попадают участки автодорог «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье» (км 220+000 – км 263+456) и «Лужицы – Первое Мая» (км 0+000 – км 4+000).
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