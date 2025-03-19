Виртуальный тур по выставке, посвящённой подвигу участников СВО, представлен на портале Президентской библиотеки

Выставка открылась в музее в расширенном виде 19 февраля 2025 года.

В 2023 году Военно-исторический Музей артиллерии, инженерных войск и войск связи стал одним из первых музеев России, где была создана постоянная экспозиция, посвящённая подвигу участников специальной военной операции (СВО). Она оказалась очень востребованной у посетителей. На портале Президентской библиотеки из любой точки мира можно ознакомиться с виртуальным туром по этой выставке.

За два года фонды музея значительно пополнились предметами, поступившими из зоны проведения СВО. Таким образом стало возможным расширить открытую ранее экспозицию «Только вместе, только вперёд!» за счёт новых экспонатов.

Часть выставки посвящена войскам Российской Федерации, а также вооружённым силам Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР), в том числе до воссоединения с Россией. Другая часть экспозиции демонстрирует, что представляет собой армия противника.

На выставке можно увидеть более 350 экспонатов. Среди них предметы, которые передали в музей участники СВО, их боевые товарищи и родственники погибших бойцов. Это личные вещи безвременно ушедших из жизни рядовых Игоря Беляева и Никиты Степанова, снайпера-разведчика Александра Фёдорова и погибшего в результате террористического акта военного корреспондента Владлена Татарского.

В значительном объёме демонстрируется вооружение, используемое российской армией в зоне проведения СВО, в частности переносной зенитный ракетный комплекс «Игла», противотанковый ракетный комплекс «Корнет-Э», различные средства радиоэлектронной борьбы. Противодроновые ружья, точное название которых – подавители беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), заняли своё место на экспозиции не только как образцы нового вида вооружения, но и как напоминание о подвигах тех, кто выходил с ними на задание. Одно из ружей практически расплавилось в бою: с его помощью был сбит вражеский БПЛА, осуществлявший разведку расположения вооружения и военной техники, но следом летел другой аппарат, оснащённый содержащим зажигательную смесь взрывным устройством, которое и повредило подавитель.

Среди экспонатов – образцы формы одежды и боевого снаряжения первых ополченцев ДНР и их командиров (2014). Экспозиционный комплекс «Воины России» объединяет фигуры танкиста, пехотинца, снайпера, лётчика и спецназовца в полной боевой экипировке, со снаряжением и предметами вооружения. В отдельных витринах можно увидеть обмундирование зенитчика и зенитчика-противодронщика, комплект бронезащиты для оператора дронов и т. д.

Новый раздел расширенной экспозиции посвящён вооруженной борьбе в воздухе. Здесь представлены беспилотные летательные аппараты различного типа и назначения, принадлежавшие Вооружённым силам Украины (ВСУ): сбитые средствами противовоздушной обороны России в зоне проведения СВО или захваченные там же в качестве трофеев, а также средства вооружённой борьбы с ними, применяемые российской армией. К числу трофейных БПЛА относятся «Баба Яга», «Валькирия», «Фурия», «Щедрик» и другие. На крыле одного из украинских БПЛА нарисован опознавательный знак «Балкенкройц» – крест особого начертания, который в годы Второй мировой войны наносили на танки и самолеты немецко-фашистские войска. Яркой частью экспозиции стали образцы больших и малых отечественных БПЛА, таких как «Ланцет», «Орлан-10» и «Гранат-4».

Ещё один раздел выставки рассказывает о помощи тыла фронту. Он знакомит с продукцией различных предприятий, переориентированных под военные нужды. Характерным примером является БПЛА типа «квадрокоптер» (FPV-дрон) производства Тамбовского хлебокомбината. Этот же завод передал музею для новой экспозиции полный комплект снаряжения дроновода, который можно увидеть в одной из витрин. Экспонатами стали и фрагменты рассчитанных на разные сезоны маскировочных сетей, которые плетут волонтёры Санкт-Петербурга, а также медикаменты и продуктовые наборы, аналогичные тем, что собирают неравнодушные люди для отправки на фронт, трогательные рисунки детей и письма в поддержку российских солдат.

В зале демонстрируются подлинные флаги разных родов войск, участвующих в СВО. Например, можно увидеть самый первый флаг ДНР. Этот экземпляр входит в число первых ста флагов, выданных членам первого состава парламента ДНР. От современного флага этот отличает надпись – «Донбасская Русь». Ещё одна реликвия – флаг бригады «Восток», поднятый над освобождённым населённым пунктом Марьинка. Обращают на себя внимание многочисленные флаги частей с изображениями православных святых. Специально для новой экспозиции силами добровольцев был сделан и сводный флаг батальонов, названных в честь небесных покровителей.

О трагедии Донбасса ярче всего свидетельствуют предметы быта, найденные на месте населённых пунктов, разбитых ударами ВСУ. Корпус противопехотной мины «Лепесток», которые массово разбрасывали над Донецком в конце 2022 года, – ещё одно подтверждение бесчеловечной жестокости украинского режима по отношению к бывшим гражданам своей страны.

Дополняют экспозицию живописные полотна, посвящённые теме СВО: портреты героев, фронтовые рисунки и эскизы, сделанные на полях сражений. Часть из них специально создана для новой экспозиции, а некоторые переданы художниками в дар музею после проведения временных выставок.

Особенность экспозиции является демонстрация предметов, добытых в зоне СВО, которые доказывают прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине. Среди них головные части и фрагменты корпусов снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, польский БПЛА «Fly Eye», остатки натовского 155-мм снаряда, пусковые устройства гранатомётов западного производства, флаги и нашивки иностранных наёмников и многое другое.

В витринах представлены образцы украинской националистической литературы, нашивки, форма одежды, оружие ВСУ и националистических формирований Украины, документы об обучении украинских военных за рубежом.

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