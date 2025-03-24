Ветераны СВО включились в просветительскую работу с молодежью Ленинградской области

С ребятами из Всеволожского и Сланцевского районов встретился участник спецоперации, кинолог Дмитрий Колесников. Открытый разговор был посвящен нюансам жизни на передовой, важности поддержки и взаимовыручки. Важность такого открытого общения с ребятами отмечают и сами ветераны СВО.

«Я считаю, что каждый представитель молодежи должен осознавать важность единения страны перед различными внешними вызовами. И, конечно, с ребятами необходимо открыто и честно обсуждать волнующие их вопросы. Благодаря такой просветительской работе в итоге мы формируем будущее нашего государства», – подчеркнул Дмитрий Колесников.

Лекции для молодежи проходят в рамках проекта Знание.Герои, инициированного Российским обществом «Знание» во всех регионах нашей страны. Он направлен на сохранение исторической правды и борьбы с фальсификацией событий Великой Отечественной войны, рассказывает о роли регионов в истории России. Кроме дискуссий, для школьников и студентов проводят различные мастер-классы.

Стоит напомнить, что на масштабное вовлечение ветеранов и участников специальной военной операции в просветительскую работу обращал свое внимание Президент РФ Владимир Путин. В Ленинградской области эта инициатива главы государства нашла практическое воплощение благодаря сотрудничеству филиалов Российского общества «Знание» и Государственного фонда «Защитники Отечества».