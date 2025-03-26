Новые камеры улучшили дорожную ситуацию в Ленобласти

Особенно заметны улучшения в статистике ДТП с участием детей: количество таких происшествий снизилось на 7,6%.

«Повышение безопасности дорожного движения — один из ключевых приоритетов правительства Ленинградской области. Для снижения аварийности, смертности и травматизма на дорогах расширена сеть стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. В 2024 году в эксплуатацию введена система из 496 комплексов, 450 из которых – современные комплексы фотовидеофиксации «Азимут 4» производства отечественной компании «Урбантех», — подчеркнул председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Денис Седов.

Развитие системы фотовидеофиксации Ленинградской области направлено на расширение технических возможностей оборудования. Комплексы распознают признаки более 10 видов нарушений ПДД, включая выезд за стоп-линию и проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу движения, нарушение правил применения ремней безопасности. Установку оборудования выполнила ГК «Урбантех», которая продолжает обеспечивать его сервисное обслуживание. Дополнительно в рамках участия в государственных закупках компания также оборудовала комплексами фотовидеофиксации 37 аварийно-опасных участков дорожной сети региона.

Работа всех комплексов фотовидеофиксации интегрирована с федеральной системой МВД «Паутина», что позволяет в режиме реального времени обрабатывать информацию и оперативно реагировать на выявленные нарушения.

За нарушения ПДД, зафиксированные комплексами в 2024 году, вынесено порядка 3,5 млн постановлений о штрафе. Денежные средства за оплаченные штрафы расходуются на ремонт, строительство и поддержание в порядке дорог области, а также на обеспечение безопасности дорожного движения. В планах региона — увеличить количество комплексов до 550 единиц.

Комплексы «Азимут 4» входят в топ-3 комплексов фотовидеофиксации, применяются в 42 регионах России, странах СНГ и подтвердили свою эффективность в снижении уровня аварийности.