Ленобласть поддерживает грантами и обучением бизнес-проекты ветеранов СВО

«Организация патриотических клубов, обучение разработчиков БПЛА, устройство туристских водных маршрутов, коворкингов красоты, открытие производства, тира, профориентация школьников — участники СВО возвращаются в мирную жизнь, чтобы открывать своё дело и начинать новые проекты. Несколько бизнес-проектов уже готовы, еще четыре десятка — в стадии доработки. Программа «Бизнес Героев 47» — в действии. Сейчас формируем долгосрочную программу поддержки бизнеса участников СВО из серии грантов, которые позволят запустить свое дело. Чтобы поэтапно поддерживать бизнес-инициативы грантами от 750 тысяч до 10 млн рублей. Многие идеи ребят «заточены» на социальную ответственность — здесь поддержим через гранты социально ответственным НКО», – отметил глава региона на встрече с участниками программы для ветеранов СВО «Бизнес Героев 47».

Образовательная программа «Бизнес героев 47» предназначена для участников СВО, которые хотят заниматься бизнесом. На первый поток, который завершился 27 марта, было получено более 80 заявок.

Эксперты и педагоги провели с военными, завершившими службу в зоне СВО, поиск и анализ бизнес-идей, изучение рынка и целевой аудитории, рассказали им о регистрации бизнеса и налогообложении, научили основам маркетинга, финансовому планированию и подготовке бизнес-планов.