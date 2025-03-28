Наша молодёжь — это не только будущее, но и настоящее

Об изменениях в системе молодежной политики напомнил заместитель главы администрации Гатчинского округа Павел Иванов. Ранее вопросами поддержки и развития молодежных объединений занимались специалисты в администрациях поселений. Сейчас работу в сфере молодежной политики на всей территории округа будет организовывать Молодежный центр Гатчинского округа, действующий на базе Гатчинского Дворца молодежи. В единый Молодежный совет при главе администрации Гатчинского округа вошли представители молодежных объединений городских и сельских поселений, Гатчинского государственного университета, Гатчинского педагогического колледжа и других.

В рамках заседания окружного Молодежного совета было принято первое важное решение – избрание председателя Молодежного совета. Им стала Анастасия Быстрова, молодежный активист из города Коммунар.

- Я выдвинула свою кандидатуру в связи с желанием сделать нашу молодежь сильнее, объединить наши голоса и доказать, что мы активные, целеустремленные, талантливые люди, способные менять мир вокруг нас к лучшему, – говорит Анастасия Быстрова. - Молодежь – это не будущее, молодежь – это настоящее, ведь именно сегодня мы выстраиваем основу завтрашнего дня. Мы готовы брать ответственность за решения, которые повлияют не только на нас самих, но и на следующие поколения. Голос каждого молодого человека имеет огромную ценность. Наше видение мира, наши идеи, наша энергия – все это может стать основой и мощным двигателем перемен.

Как рассказала Анастасия, еще будучи школьницей она организовывала круглые столы, куда приглашались ученики и учителя из школ Коммунара, чтобы обсудить вопросы, которые волнуют молодежь.

- Тогда я еще не понимала, что это и есть часть молодежной политики, но мне нравилось и хотелось этим заниматься, – говорит она. - Я на отлично защитила диплом бакалавра, посвященный теме волонтерской работы. Теперь мне предстоит защита магистерской работы по этой же теме.

В 2024 году Анастасия Быстрова была председателем Молодежного совета города Коммунара. За год удалось привлечь в молодежный актив более 50 человек. Была создана большая и дружная команда, которая осуществила много хороших проектов в Коммунаре. Ребята занимали призовые места на фестивалях и конкурсах, помогали собирать голоса для благоустройства Коммунара, участвовали в городских субботниках на памятниках героям Великой Отечественной войны.

- Я понимаю, что быть председателем окружного Молодежного совета – это большая ответственность, – говорит Анастасия. - Но я уверена, что с поддержкой администрации округа, комитета по молодежной политике и Молодежного центра у нас получится реализовать намеченные планы.

Вторым вопросом заседания Молодежного совета стала подготовка к голосованию за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом рассказал главный специалист комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Михаил Кузьмин. Он напомнил, что в 2025 году участие в голосовании будут принимать Вырицкое и Сиверское поселение, Гатчина и Коммунар.

- Работа предстоит большая, и надо активно включать молодежь в волонтерство, – отметил Михаил Кузьмин. - Для этого нужно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ в качестве волонтеров и начать сотрудничество с ответственными за реализацию проекта в поселениях.

Также Михаил Кузьмин пригласил волонтеров пройти регистрацию в муниципальный Волонтерский корпус по подготовке празднования 80-летия Великой Победы. Эта площадка объединила все направления для выполнения одной большой задачи. В частности, в Волонтерский корпус входят движения «Волонтеры Победы», «Движение первых», «Юнармия».

Павел Иванов поднял вопрос об особенностях волонтерской работы в год 80-летия Великой Победы.

- Нам предстоит принять участие во многих мероприятиях, связанных непосредственно с этой датой, – напомнил Павел Викторович. - Особое внимание важно уделить ветеранам Великой Отечественной войны, которых на сегодняшний день на территории округа проживает порядка тысячи. Среди них – и участники ВОВ, и приравненные к ним категории. К сожалению, количество тех, кто видел войну или был ее участником, из года в год уменьшается. В Гатчинском округе непосредственных участников боевых действий осталось тринадцать человек. Им от 95 лет и больше. Очень важно не забыть никого, стараясь оказывать всем волонтерскую помощь...

Начальник сектора по молодежной политике комитета Маргарита Тердунова рассказала о форумах Росмолодежи. Уже сейчас можно подать заявку на некоторые из них. Также молодые люди могут принять участие в проектах «Таврида.Арт» – платформы возможностей для молодых деятелей творческих индустрий, культуры и искусства.

Юлия Лысанюк