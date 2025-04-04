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Какие имена выбирают для новорожденных в Ленобласти?

В Ленинградской области имена Александр и София уверенно уверено лидируют среди новорожденных в марте и в целом с начала 2025 года.

Рубрики:  Общество

По информации Управления ЗАГС Ленинградской области, также в числе самых популярных имен у мальчиков - Михаил, Артем, Роман, у девочек - Василиса, Александра, Анна.

Любители необычных имен в марте нарекли своих дочерей Беатриса, Виланна, Милианна, Лутфия, Магдалина, Мане.