Народному хору русской песни «Гатчанка» – 55 лет!

Вдохновлённые музыкой

Народный самодеятельный коллектив «Хор русской песни «Гатчанка» – один из старейших и очень уважаемых в Гатчинском округе. 55 лет – возраст зрелости, состоятельности и признания. А если учесть, что средний возраст участников хора превосходит эту цифру, можно говорить уже о настоящей мудрости и глубоких традициях. Для любого человека, который любит хорошую песню, это пример жизни людей, вдохновленных музыкой, а часто и живущих ею.

Хор русской песни «Гатчанка» был создан в 1970 году на базе Гатчинского Дома культуры. Его первым руководителем стал Виктор Павлович Павлов, который возглавлял коллектив более сорока лет, вплоть до 2014 года. За большие достижения в развитии народного творчества, пропаганду хорового искусства, высокое певческое мастерство и большую концертную деятельность в 1975 году хору было присвоено почетное звание «Народный самодеятельный коллектив». И участники хора до сих пор успешно его подтверждают.

Жизнь хора «Гатчанка» – это тематические вечера и концерты, яркое музыкальное участие в народных гуляниях, акциях и выставках в Гатчине и разных поселениях Гатчинского округа. Это поездки на различные хоровые и вокальные фестивали и конкурсы, дружеское общение и встречи внутри коллектива. Хор – частый гость на открытии фонтанов в Петродворце, постоянный участник праздничных, юбилейных мероприятий, связанных с именем

А.С. Пушкина. Кстати, за эти десятилетия с творческими успехами «Гатчанки» познакомились не только жители Ленинградской области. Выступлениям хора рукоплескали зрители Финляндии, Германии, Латвии.

Музыканты с военным прошлым

С 2014 года хором «Гатчанка» руководит Александр Коваленко – профессиональный музыкант с большим стажем. Александр Николаевич окончил Брянское музыкальное училище по классу баяна. В армии служил в роте почетного караула, был участником военных парадов на Красной площади в Москве. С 1990 по 2011 годы служил в прославленном Ансамбле песни и пляски Северного Флота в Североморске в качестве первого баяниста оркестра. Параллельно получал высшее образование в Ленинградском государственном институте культуры им. Н.К. Крупской, окончив его по специальности «Оркестровое дирижирование».

В 2012 году Александр Коваленко пришел на работу в Гатчинский Дом культуры, став аккомпаниатором-концертмейстером хора «Гатчанка». Уже спустя два года он возглавил народный коллектив, то есть стал его хормейстером. Александр Николаевич играет на нескольких музыкальных инструментах, и среди них не только баян и аккордеон, но также гитара и фортепиано.

- По профессии я музыкант, но с хором прежде никогда не работал, – говорит Александр Николаевич. - Для меня работа в «Гатчанке» стала новым опытом. Поначалу было непросто, но теперь уже лет десять, как сам делаю аранжировки для хора, расписывая все до последней ноты. Считаю это правильным, потому что только тогда мелодия через душу проходит.

Успех каждого выступления музыкального коллектива во многом зависит от концертмейстера. Начиная с 2017 года, аккомпаниатором-концертмейстером хора русской песни «Гатчанка» является Петр Шалашов. Он тоже профессиональный баянист. В 2001 году окончил Самарскую государственную академию культуры и искусств по специальности «Руководитель народного хора». С 1993-го по 2010-й годы служил в военном оркестре Вольского высшего военного училища тыла, а с 2010-го по 2016-й годы – в войсковой части №28677 в Гатчине, в общей сложности отдав службе в Вооруженных силах 23 года жизни. Петра Шалашова тоже можно смело назвать мультиинструменталистом – он играет на баяне, фортепиано, балалайке, барабане.

Остается добавить, что оба музыканта с «военным прошлым» – единственные мужчины в хоре «Гатчанка». Они не только руководят и аккомпанируют артисткам. У них великолепные голоса, и иногда они поют вместе с ними, внося в женское исполнение нотки сдержанной мужественности.

«Ну как без песни на земле прожить?»

Почему человек поет? Такой вопрос, как правило, ставит в тупик тех, кто любит песню и поет от души. Люди поют, потому что иначе не могут. Песня – это второе дыхание. Благодаря песне молодеет душа, а сердце наполняется радостью. Когда же любимая песня исполняется «всем миром», то есть хором, все эти ощущения многократно усиливаются, давая чувство причастности к чему-то большему.

За долгие годы коллективом накоплен богатый репертуар произведений в разных стилях и жанрах. Это русские народные песни, песни на стихи русских поэтов-классиков и современных авторов, песни военной тематики, произведения а капелла. Эти песни могут быть разными по настроению: веселыми и печальными, задорными и лирическими. Но все они завораживают своей особенной задушевностью, которую передают в выступлениях участники хора.

- Петь я всегда любила, но раньше в хоре никогда не пела, – рассказывает участница хора актриса Наталья Воробьева. - Я часто пела на сцене, но это не было академическим пением. Мне нужно было как-то артистически представить песню зрителю, что-то рассказать, показать с ее помощью... В хоре петь мне очень нравится. Больше всего люблю песни про Россию, в основном еще советского периода: они очень красивые и светлые. Очень нравятся некоторые патриотические песни, многие из них так берут за душу!

Сегодня «Гатчанка» – это состоявшийся песенный коллектив со своими традициями и любимыми песнями. В его составе около двадцати человек, люди разных профессий и возрастов. Некоторые из них еще помнят «детство» и «юность» хора, бережно сохраняя и передавая старые традиции новым участникам. Участников хора объединяет беззаветная любовь к народному творчеству и песне, желание творить добро и приносить радость людям.

Важнейшая часть жизни «Гатчанки» – репетиции, на которые участники хора приезжают даже из Санкт-Петербурга, как, например, Людмила Николаевна, которая пришла в коллектив еще в 1989 году.

- Я родилась и выросла в Гатчине, – говорит она. - В хор хожу очень давно, начинала еще с Виктором Павловичем. Именно он привил мне любовь к пению. Можно сказать, пою всю жизнь. Если у меня отнять песню, я, наверное, умру...

Как говорит Александр Коваленко, в хоре все участники должны слушать и слышать друг друга, иначе песня не получится. Конечно, это отражается и на другой стороне коллектива. Хор – это большая семья, в которой все поддерживают друг друга. Сюда приходят не только для того, чтобы петь, но и чтобы общаться. А уж когда все вместе запевают, отступают беды и неприятности, и жизнь предстает совсем в другом свете.

Голосистая «Морошка»

Народный хор «Гатчанка» любят за задушевность и богатый репертуар, за артистизм и высокий уровень исполнительского мастерства. Неудивительно, что за долгие годы своей творческой деятельности коллектив неоднократно становился лауреатом, дипломантом и победителем многих конкурсов-фестивалей песенного творчества. Вот только самые значимые победы последних лет. В 2021 году хор привез в Гатчину диплом лауреата I степени и Гран-при из Вологды (фестиваль-конкурс «Вдохновение планеты»). В 2022 году хору был присужден Гран-при фестиваля-конкурса «Песни Победы». Еще один Гран-при «Гатчанка» привезла в том же году из Москвы, став победителем многожанрового конкурса культуры и искусства «Браво».

Профессионалами отмечено и высокое мастерство музыкантов-инструменталистов коллектива: в 2023 году коллектив стал лауреатом I степени Всероссийского фестиваля «Душа баяна», а в 2024 году получил сразу несколько дипломов I степени на Всероссийском фестивале «Русская гармонь в Гатчине».

Народный хор «Гатчанка» продолжает жить и развиваться, петь о самом главном в жизни, сохраняя душевность и верность песне. В последние годы народный хор заметно «помолодел». Сюда пришли новые талантливые участники. Около года назад в рамках коллектива возник небольшой ансамбль с красивым северным названием «Морошка». В него вошли самые молодые и самые голосистые участники хора.

- Все у нас просто отлично, но хочется, чтобы больше молодежи к нам приходило, – говорит Александр Коваленко. - Дом культуры прекрасен. Заниматься в нем – одно удовольствие, да и руководство нас во всем поддерживает.

«Гатчанка» готовится отметить свой 55-летний юбилей в декабре этого года, заранее приглашая всех своих поклонников на гала-концерт. Но участники хора не забывают и о других важных событиях. Коллектив вышел в финал фестиваля-конкурса «Песни Победы», итоги которого будут подведены 19 апреля в Новом Свете. Впереди – участие во Всероссийском конкурсе «Русская гармонь в Гатчине», который пройдет в мае. Пожелаем удачи нашим юбилярам во всех их начинаниях и выступлениях!

Юлия Лысанюк