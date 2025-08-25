Около 600 новых общественных пространств создано в Ленобласти в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»
В плане благоустройства на 2025 год — почти 100 объектов: новые парки, спортивные, детские пространства и другие территории. Некоторые из них уже открываются для жителей.
При этом, по поручению руководства региона, объем финансирования в этом году увеличен вдвое по сравнению с прошлыми периодами, что позволит реализовать действительно масштабные и значимые проекты.
Среди них — создание нового рекреационного парка «Белые пески» в Сосновом Бору и благоустройство части исторической Петровской набережной в Выборге.
