Внимание!
ООО «Семеноводство» доводит до сведения граждан, что 31.08.2025 на земельных участках КН: 47:23:0000000:20 вблизи д. Тихковицы и КН: 47:23:0440001:209 вблизи п. Суйда по картофелю планируется внесение пестицидов методом опрыскивания.
Класс опасности для пчел / класс опасности для человека:
Борей, СК (0,08-0,12) класс опасности 1/3;
Либертадор, СК (0,4-0,5) класс опасности 3/3;
Сахара, КЭ (0,1-0,125) класс опасности 3/3;
Суховей (2) класс опасности 3/3.
На земельном участке КН: 47:23:0440001:209 вблизи п. Суйда планируется подкормка минеральными удобрениями клевера лугового.
АгроМастер 18-18-18+3+ТЕ (1 кг/га).
На земельном участке КН: 47:23:0441002:136 вблизи д. Тихковицы планируется внесение пестицидов методом опрыскивания по яровому ячменю и яровой пшенице:
Борей, СК (0,08-0,1) класс опасности 1/3.
На землях запаса, в том числе сельскохозяйственных землях, которые временно не используются из-за снижения плодородности и сельскохозяйственных землях, которые не используются ввиду отсутствия необходимости:
Магнум, ВДГ (0,05-0,3) класс опасности 3/3.
На землях предназначенных под посев различных культур планируется обработка:
Торнадо 540, ВР (2,5-4) класс опасности 3/3.
Погранично-защитная зона для пчел – не менее 4 - 5 км, ограничение лёта пчел – не менее 96 - 120 ч. Запрещено выходить на земельные участки в течение 3-х дней.