Класс опасности для пчел / класс опасности для человека:

Борей, СК (0,08-0,12) класс опасности 1/3;

Либертадор, СК (0,4-0,5) класс опасности 3/3;

Сахара, КЭ (0,1-0,125) класс опасности 3/3;

Суховей (2) класс опасности 3/3.

На земельном участке КН: 47:23:0440001:209 вблизи п. Суйда планируется подкормка минеральными удобрениями клевера лугового.

АгроМастер 18-18-18+3+ТЕ (1 кг/га).

На земельном участке КН: 47:23:0441002:136 вблизи д. Тихковицы планируется внесение пестицидов методом опрыскивания по яровому ячменю и яровой пшенице:

Борей, СК (0,08-0,1) класс опасности 1/3.

На землях запаса, в том числе сельскохозяйственных землях, которые временно не используются из-за снижения плодородности и сельскохозяйственных землях, которые не используются ввиду отсутствия необходимости:

Магнум, ВДГ (0,05-0,3) класс опасности 3/3.

На землях предназначенных под посев различных культур планируется обработка:

Торнадо 540, ВР (2,5-4) класс опасности 3/3.

Погранично-защитная зона для пчел – не менее 4 - 5 км, ограничение лёта пчел – не менее 96 - 120 ч. Запрещено выходить на земельные участки в течение 3-х дней.