Менять монеты на банкноты стало еще удобнее: акция «Монетная неделя» расширяется

«В этом году в Санкт-Петербурге и Ленинградской области существенно увеличилось количество участников акции – около 2 тысяч магазинов крупных торговых сетей и почти 200 банковских офисов. На сайте акции монетнаянеделя.рф легко можно найти удобную для себя точку. Если мелочи накопилось много, рекомендую заранее рассортировать монеты по номиналам, так их подсчет на кассе пройдет быстрее», – отметил начальник управления наличного денежного обращения Северо-Западного главного управления Банка России Константин Демидов.

При выборе офиса банка или магазина следует обратить внимание на условия акции в конкретной точке. Например, время обмена монет может отличаться от времени работы организации.

Для обмена принимаются монеты, выпущенные в России с 1997 года. «Если монета деформировалась, но при этом сохранила не менее 75% своей массы, такую монету поменяют в банке. Можете смело брать ее для обмена во время акции. Монета может оплавиться или поменять свой цвет из-за температуры. Такую монету тоже можно будет обменять, но только в том случае, если удастся установить, что монета была выпущена Банком России. А вот монету полностью без изображения или только часть монеты не примут даже на обмен», – уточнил Константин Демидов.

Во время двух таких акций в прошлом году жители Петербурга и Ленинградской области обменяли или зачислили на счета в банках около 10 млн рублей, сдав почти 3 млн монет.

Пресс-служба Северо-Западного ГУ Банка России