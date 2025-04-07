Первые пострадавшие от укусов клещей

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, за прошедшую неделю, с 28 марта по 3 апреля, в медучреждения области обратились 25 человек с укусами клещей. Среди пострадавших от кровососущих 9 детей.

Пострадавшие зарегистрированы в 9 районах: по 1 случаю в Волховском, Тихвинском и Лужском районах, по 2 – в Бокситогорском и Тосненском, 3 – в Киришском, по 4 – в Гатчинском округе и Сланцевском районе,

7 случаев во Всеволожском районе. Случаев заболеваний клещевым энцефалитом и боррелиозом не зарегистрировано.

Лаборатории области провели исследования 21 клеща, возбудителей клещевого энцефалита и боррелиоза не выявлено.

Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления до инвалидности и смерти.

Возбудитель болезни (арбовирус) передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща вместе с обезболивающей слюной. «Подцепить» клеща можно не только в лесах, парках и на дачных участках – клещ может попасть в дом на собаках и кошках или на одежде, вместе с цветами, ветками и т. д.

Неспецифическая профилактика включает применение специальных защитных костюмов или приспособленной одежды, чтобы клещ не заполз через воротник и обшлага. Также для защиты от клещей используют отпугивающие средства – репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду.

Доктор медицинских наук профессор кафедры медицины катастроф Института профилактической медицины Пироговского университета Минздрава России Марина Костюченко обращает внимание, что важно следовать инструкции к этим средствам, поскольку они могут быть токсичными, особенно для детей. Народные средства, такие как вазелин, керосин, чеснок, к сожалению, не помогают. Это неэффективные способы борьбы с клещами, и нельзя на них полагаться.

«Если клещ укусил, то нужно извлечь, как можно скорее, обратившись в травмопункт или самостоятельно. Для извлечения клеща в аптеках продаются специальные наборы. Собираясь в лес, можно положить такой набор в карман, в сумку, в рюкзак, и, в случае обнаружения клеща, тут же его извлечь с помощью инструмента из этого набора. Прижигание клеща спичкой не поможет, а только усугубит ситуацию. Жар не заставит клеща отцепиться. Клеща можно извлечь и старым традиционным способом – с помощью ниточки. При этом нужно быть очень внимательным, чтобы не оторвать головку клеща. Именно поэтому стоит пользоваться специальными средствами. Извлеченного клеща необходимо сдать в лабораторию на наличие инфекций», – рассказывает Марина Костюченко.

Кроме того, инфекционисты настоятельно рекомендуют делать прививку против клещевого энцефалита. Особенно лицам, работающим в эндемичных очагах или выезжающим на природу. Против клещевого энцефалита в Ленобласти привито 4848 человек, включая 1854 ребенка. Роспотребнадзор напоминает о необходимости завершить курс вакцинации против клещевого энцефалита не менее чем за 2 недели до посещения эндемичных территорий.

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