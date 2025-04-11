«Гатчинские ассамблеи–2025»: шаг во второе десятилетие

Фестиваль «Гатчинские ассамблеи» проходил на протяжении двух дней, 5 и 6 апреля, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Арена», в котором была установлена огромная профессиональная сцена для выступлений. В роли организатора фестиваля в очередной раз выступила его инициатор, руководитель гатчинского танцевально-спортивного клуба «Эльдорадо», танцор международного класса, член судейской коллегии Федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла России Наталья Седова.

Танцевальная столица Ленинградской области

Как напомнила Наталья Седова, «Гатчинские ассамблеи» родились в 2014 году как муниципальный фестиваль-конкурс танцевального творчества, проходящий в рамках государственной целевой программы по развитию культуры в Северо-Западном регионе. Уже первый фестиваль вызвал интерес, собрав большое количество участников.

- Гатчина тогда еще не была столицей Ленинградской области, но уже по умолчанию считалась культурной столицей, – говорит Наталья Николаевна. - Я коренной житель Гатчины, выросла здесь, танцевала за Гатчину и Ленинградскую область. Я знала, что у нас отличные танцевальные коллективы, у нас развита танцевальная культура как в самом городе, так и в районе. И фестиваль оказался очень востребованным. Мы практически сразу начали расширять географию конкурса, заявив его как международный проект и приглашая участников из других стран.

Со временем фестиваль стал один из самых масштабных танцевальных фестивалей в Ленинградской области. Уже в 2016 году в «Гатчинских ассамблеях» участвовало более 35 танцевальных коллективов из разных населенных пунктов Ленинградской области и Северо-Западного федерального округа. В 2019 году фестиваль стал международным. Из года в год он собирает от 1200 до 1500 танцоров и десятки коллективов Ленинградской области, Санкт-Петербурга, а также других регионов России и ближнего зарубежья.

В этом году участие в XI Международном фестивале «Гатчинские ассамблеи» приняли более 1200 участников и 47 коллективов из Санкт-Петербурга, Пушкина, Павловска, Красного Села, Ленинградской, Псковской областей и Карелии. Только один Гатчинский округ был представлен танцевальными коллективами из Гатчины, Вырицы, Пудости, Нового Света, города Коммунар, Малого Рейзино, Сяськелево. Фестиваль посетили более тысячи зрителей – как гатчинцев, так и гостей нашего города.

«А судьи кто?»

Профессиональное жюри – особый повод для гордости организаторов фестиваля «Гатчинские ассамблеи».

- К составу жюри мы относимся очень трепетно, потому что в его руках находятся судьбы коллективов, – говорит Наталья Седова. - Среди членов нашего жюри – настоящие легенды хореографического искусства, причем не только регионального, но и мирового уровня.

Участников XI фестиваля «Гатчинские ассамблеи» оценивало высокопрофессиональное жюри, в состав которого вошли:

- заслуженный работник культуры России, ведущий специалист по хореографии Санкт-Петербургского государственного «Дома народного творчества», член правления Международного Союза хореографов Наталия Мухина;

- заслуженный артист Республики Беларусь, обладатель медали Франциска Скорина за достижения в области культуры и искусства Василий Приходько;

- лауреат театральных премий «Золотая маска» и «Золотой софит», хореограф кинематографических, театральных и танцевальных проектов, преподаватель и хореограф по современному танцу Академии танца Бориса Эйфмана Ксения Михеева;

- председатель городского методического объединения руководителей любительских коллективов бальных танцев, председатель государственной аттестационной комиссии Санкт-Петербургского колледжа «Звездный», судья высшей всероссийской категории в танцевальном спорте, кавалер Золотой медали ордена «За честь и благородство» Валерий Матвеев.

- Для наших участников очень важна обратная связь, – отметила Наталья Седова. - После каждого этапа выступлений в рамках фестиваля проходят круглые столы, на которых руководители коллективов могут пообщаться со звездными профессионалами, обсудить конкурсные номера и получить ценные рекомендации.

Спецпризы – лучшим!

Конкурсная программа двух фестивальных дней была невероятно насыщенной и охватила практически весь спектр современного хореографического искусства. В разных номинациях были представлены основные жанры хореографии: эстрадный танец, народная стилизация, бальный танец, современная хореография. Возрастной диапазон участников – от четырех лет и до бесконечности.

В первый день фестиваля на сцене выступили начинающие танцоры. Во второй день развернулась основная борьба за главные призы, включая и специальные награды от жюри. По итогам конкурсных выступлений каждый участник фестиваля получил фирменную медаль и именной памятный диплом. В каждой номинации были вручены призы и дипломы лауреатов I, II и III степени.

Специальными призами были отмечены пять лучших танцевальных коллективов.

Спецприз «За многожанровость и высокое качество постановочной работы» был вручен образцовому коллективу «Танцевально-спортивный клуб «Эльдорадо» (Гатчинский Дом культуры, руководитель Наталья Седова, балетмейстер Константин Архипкин).

Спецприз «За лучшую балетмейстерскую работу» достался хореографической студии «Колибри» (Центр творчества юных,

г. Гатчина, руководитель Вера Ребрик).

Спецприз «За качество в стиле» получила студия танца «XXI век» (г. Павловск, руководитель Виктория Киселева).

Приз «За сохранение народных традиций» получил образцовый хореографический ансамбль «Гардарика» (г. Кингисепп, руководители Мария Летникова и Ирина Молокова).

Спецприз «За воспитательно-педагогическую работу в хореографическом коллективе» был вручен хореографическому коллективу «Город Ритма» (г. Пушкин, руководитель Алина Местиляйнен).

Гала-концерт чемпионов

«Гатчинские ассамблеи» завершились ярким незабываемым шоу – гала-концертом чемпионов, то есть лучших участников фестиваля.

- Мы продолжаем двигаться вперед, – отметила Наталья Седова. - Время диктует свои правила, и мы постоянно ищем новые формы для того, чтобы фестиваль был интересен, чтобы он не просто продолжал жить, а развивался. Отдельный суперфинал чемпионов появился у нас год назад, на нашем десятом юбилейном фестивале. Он стал дополнительным конкурсом для сильнейших, помимо конкурсных отборов и обычных просмотров. Этот последний, самый главный конкурс проводится в виде гала-концерта. Да, участие в нашем фестивале принимают самодеятельные коллективы, но сейчас уровень самодеятельности настолько высок, что гала-концерт выглядит как самое настоящее полноценное шоу.

И действительно, гала-концерт чемпионов, продолжающийся на протяжении почти двух часов, смотрелся на одном дыхании. Было даже немного страшно за жюри: как оно будет выбирать сильнейшего из сильнейших? Видимо, это действительно была трудная задача, потому что таких сильнейших оказалось двое.

По итогам открытого судейского голосования Гран-при фестиваля «Гатчинские ассамблеи» досталось гатчинскому танцевально-спортивному клубу «Эльдорадо» и хореографическому коллективу «Город Ритма» из Пушкина (эстрадный танец «Сбежавшая нота», который исполнила соло Елизавета Герега).

Гатчинские чемпионы из «Эльдорадо» Анастасия Седых и Иван Ланкович представили танец «Абьюз» (номинация «Современная хореография»). Элегантный и в то же время страстный, пылкий и мучительный диалог между двумя влюбленными вызвал настоящую бурю оваций в зрительном зале.

«Нам есть, куда расти»

Любой фестиваль – это живой объект со своим характером и внутренними ритмами. И «Гатчинские ассамблеи» – не исключение. Участники и зрители фестиваля в очередной раз высоко оценили четкость и слаженность его организации.

По словам Натальи Седовой, участие в таком большом конкурсе-фестивале играет большую роль в жизни каждого танцевального коллектива. Речь в первую очередь идет об обмене опытом между различными танцевальными студиями, клубами, преподавателями, специалистами. К тому же каждый фестиваль открывает для танцевального мира новые имена и коллективы.

- Такие фестивали – едва ли не единственное место, где мы можем увидеть результаты своих коллег и вдохновиться для дальнейшей работы, – говорит Наталья Николаевна. – Всё это очень важные для творческого развития вещи. Уровень нашего конкурса достаточно высок. И мы стараемся привлекать как можно больше участников из других городов и регионов для того, чтобы посоревноваться, получить удовольствие, обменяться опытом и двигаться дальше с новыми идеями и задумками. Не менее важная задача – привлечь больше внимания к нашему городу, к нашей культуре, к нашему хореографическому искусству.

Гости Гатчины не только принимают участие в конкурсе – они знакомятся и с самим городом.

- Когда они приезжают к нам на фестиваль, мы помогаем им спланировать время так, чтобы они обязательно могли увидеть город, – говорит Наталья Седова. - Мы проводим экскурсии в Гатчинский дворец, знакомим с другими историческими местами.

Воспитание танцем

Наталья Седова отметила также важность таких фестивалей и для самих детей. Для них каждый такой выход на сцену становится дополнительным стимулом собраться, сконцентрироваться, захотеть стать лучше.

Еще античные мудрецы отмечали, что одно из предназначений танца – воспитывать душу и тело. Они увидели, что танец способен пробуждать душу к жизни, развивать в ней лучшие качества, давать человеку критерии Прекрасного. Как считает Наталья Седова, даже в такие непростые времена, как наше, искусство танца может помочь воспитывать в человеке самое лучшее.

- Танец, как и любое другое искусство, дает человеку возможность прикоснуться к красоте, развивает в нем тонкость и глубину натуры, – говорит Наталья Николаевна. – Это очень важный аспект: если мы не научим детей получать радость от искусства, их дальнейшая жизнь может стать безрадостной. Погружение в танцевальную культуру показывает, как меняется маленький человек, начиная со своего прихода в коллектив, как он формируется как личность. Сначала мы видим малыша, потом – прекрасного молодого человека. Танец дает отличную физическую подготовку, но он формирует не только тело, но и внутренний мир человека. Проживая танец с юного возраста, человек успевает коснуться всех аспектов жизни. Он уже сыграл и грусть, и радость, и любовь, и патриотизм. Всё это формирует внутренний мир, и в жизнь дети выходят совсем уже другими. Танец – искусство, основанное на образном мышлении. Перед исполнителем стоит сверхзадача – о чем-то рассказать зрителю, донести до него языком танца некую историю. И это уже не только совершенная пластика, но и актерская работа и целая философия жизни...

Юлия Лысанюк

Фото Ольги Фирсовой