Светлана Спиридонова: «Спасибо случаю, судьбе и Богу!»

С другой стороны, когда вы, уважаемый читатель, прочтете это интервью до конца, вы зададите себе вопросы, которые взволновали и автора этих строк. Складывается впечатление, что для некоторых людей непростые, иногда мучительные вопросы бытия – такие, как способы выстраивания жизненной стратегии, как противостоять ударам судьбы и еще более опасным ее подаркам – вообще не были важны. Они как бы исподволь, подсознательно следуют своему пути, воспринимают всё происходящее как должное, неизбежное.

Сложилось так, как сложилось

- Я коренная ленинградка. Мама-папа, дальние предки – все из Ленинграда, Петербурга. Родители и бабушка – блокадники. С блокадой связано множество тяжелых воспоминаний. Но они выстояли, выжили. Бабушка трудилась в системе железнодорожных путей сообщения. Ее за заслуги перед Родиной во время

войны наградили орденом Ленина. Причем номер там небольшой, то есть вручали в числе первых. Отец воевал моряком, артиллеристом. Дошел до Потсдама.

Детство, наверное, как у всех в те годы. Трудное и счастливое. У меня всегда были очень хорошие отношения с одноклассниками. Не могу сказать, что я как-то ярко выделялась, но хорошие отношения поддерживала со всеми. Прекрасно помню свою первую учительницу. Ее звали Зинаида Михайловна. Помню черты лица, ее образ встает перед глазами по сей день. У меня есть своя теория, что в жизни человека должны быть две главные фигуры – мама и первый учитель.

- Это если повезет, конечно.

- Мне очень повезло. Зинаида Михайловна, помимо обязательных знаний, учила нас главному – дружить, помогать ближнему. И не просто на словах. Мы много занимались вместе, играли. Например, делали интересные фигурки из папье-маше, даже сценки разыгрывали. Помните, из Некрасова: «Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворосту воз». Все персонажи были выполнены из папье-маше, зрители приходили в восторг.

После третьего класса здание нашей школы было передано под музыкальное училище, классы расформировали, и меня перевели в другую школу. Почему еще я так запомнила Зинаиду Михайловну? У меня была подружка, не разлей вода. Учительница каким-то своим педагогическим чутьем, жизненным опытом определила, что нас с подругой нужно разлучить, направить в разные классы. Я устроила истерику. «Не пойду в школу!» Мы даже с мамой ходили к Зинаиде Михайловне просить, чтобы нас с подругой не разлучали. Учительница сказала маме, а та мне уже значительно позже поведала: «Эта девочка оказывает на Свету очень сильное влияние. Их дружба может плохо закончиться».

Началась другая жизнь, я занялась спортом, подружка попадала в поле моего зрения всё реже. И потом я узнала, что она пошла по плохой дорожке. Можно сказать, учительница уберегла меня от вполне возможных неприятностей.

- Вы, говорите, занялись спортом?

- Неплохие успехи показывала в баскетболе…

- Но вроде бы рост ваш не совсем баскетбольный?

- А я прыгучая была и очень подвижная! Меня уже определили в спортивную школу, и жизнь могла бы сложиться совсем по-другому, но на свет появилась младшая сестренка. Мне было 11 лет, и я должна была помогать маме. Она работала инженером на железной дороге, специально в ночную смену, чтобы днем подольше оставаться с ребенком. Тогда ведь декретный отпуск был значительно короче. Два месяца до, два после, и опять на работу. Отец приходил уставший после работы: он был машинистом пассажирских поездов. Ответственный и тяжелый труд. Я должна была присматривать за сестренкой. Уже не до баскетбола стало.

- У вас была в детстве мечта? Кем хотели стать, когда вырастите?

- Совру, если скажу библиотекарем (Светлана Ивановна улыбается). Более того, признаюсь: в детстве и юности мне казалось, что работа библиотекаря – самая скучная на свете. Ведь как тогда было заведено? Читатель не имел доступа к книжному фонду. Книги выдавались. Если человек точно знает, какую книгу и какого автора он хочет взять, ему при наличии выдают. Либо библиотекарь сам предлагает, что почитать. И сплошные формуляры, каталоги. Всё нужно заполнять от руки. В общем, тоска. Никаких особенных мечтаний не было. Плыла по течению.

Мне в старших классах учительница литературы, Ольга Михайловна, однажды сказала: «Ты, Света, как в том стихотворении: «Плыви мой челн по воле волн». Я никогда не стремилась кого-то опередить, обойти, добиться значимой цели. Всё складывалось как бы само собой.

Посёлок Сиверский

- Всё не случайно в этом мире. Меня с Сиверской связывают очень давние воспоминания. В детстве много болела. Однажды случилось воспаление легких, потом коклюш. Врач-педиатр сказала, что мне нужен специальный санаторий, и выписала направление в Сиверскую. Так я впервые здесь оказалась. Два месяца полечилась – болячки как рукой сняло. Настолько здоровым оказался здешний воздух. Мама специально сняла дачу в Сиверской ради моего здоровья.

Но более того, когда бабушка приехала к нам, рассказала, что она тоже в детстве побывала в этих местах. Ее мама, моя прабабушка, белошвейка с четырьмя детьми, имела возможность снимать на лето дачу в поселке. Бабушка даже смутно помнила дом, в котором она жила совсем маленькой. Мы вместе пошли по Сиверской в надежде найти этот дом. И, представьте, нашли! Идем по улице Куйбышева, бабушка останавливается: «Вот дом моего детства!» Она запомнила липы напротив участка, и мы нашли эти липы! Самое интересное, что много лет спустя именно на улице Куйбышева я вышла замуж. Вот такие интересные переплетения судьбы.

- Вы уже работали в библиотеке?

- Нет, до библиотеки еще далеко. После школы я, можно сказать, по стопам родителей поступила в ЛИИЖТ (Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта) на экономический факультет. Училась на вечернем отделении и параллельно работала, тоже в железнодорожной сфере. Моя начальница, Людмила Николаевна Журавлева, почему-то сразу стала выделять меня. Если мы ходили в управление дороги, на совещания, она уже представляла меня как свою преемницу.

- Как думаете, чем вы ей так приглянулись?

- Трудно сказать. Наверное, дисциплиной выделялась, может быть, увидела во мне лидерские качества. Трудолюбие. Это наследственное, от родителей. Мама и отец очень много работали. Знаете, как маме (ей на начало войны было 14 лет) и ее многочисленным сестрам удалось выжить во время блокады? Бабушка в самые трудные времена отправила их на работу. Получать рабочие карточки, двигаться.

Мама трудилась в Варшавском депо. Там производили заготовки для снарядов, тяжелые болванки. Мама и ее одногодки, такие же подростки, таскали их, укладывали в штабеля. Тяжелый труд, слабость от недоедания. Но мало того что они работали, так еще и устраивали соревнование – кто больше, кто быстрее! Самое что ни на есть советское воспитание в его лучшем виде. Естественно, это не могло не сказаться на здоровье мамы. Она умерла сравнительно рано, в 64 года. Организм был сильно подорван в блокадные годы.

Я видела, как отец собирался на работу. Вставал очень рано и не менее двух часов готовился к рабочему дню. Машинист поезда, я уже говорила, очень ответственная должность.

Бабушка работала почти до последнего дня. Ее очень уважали в коллективе. Однажды субботним днем она вышла на службу: нужно было срочно посчитать трудовой стаж для одной из сотрудниц. На улице скользко, бабушка неудачно упала. Через месяц умерла в больнице. Когда ее хоронили, машинисты поездов договорились дать совместный гудок. И не из-за званий или наград – ее просто очень ценили и любили на работе.

Думаю, все эти качества: трудолюбие, ответственность – передались и мне. Но поработать по специальности мне толком не довелось. Училась, работала, пришло время выходить замуж. Будущий муж оказался родом из Сиверской.

- Как вы с ним познакомились?

- Как обычно в те времена – на танцах. Танцплощадки той уже нет. Она размещалась там, где сейчас детсад №3.

- Вас, наверное, трудно было обойти вниманием. Вы и сейчас стройная привлекательная женщина!

- Совсем нет! Я из тех женщин, про которых говорят: «Чем старше, тем интереснее». Не скажу, что была замухрышкой, но так, ничего особенного. А вот мой будущий муж был действительно очень ярким парнем. Познакомились, через некоторое время поженились. Не очень хочу распространяться о личном. Скажу так: со временем в семейной жизни начались большие трудности. Но пока я встаю очень рано, бегу на поезд. Работа и учеба в Ленинграде, дорога назад, домашнее хозяйство. У нас с мужем была двухкомнатная квартира в жактовском доме, было такое определение жилья в СССР. Тяжело. Пришлось сначала перейти на заочное, а потом и вовсе уйти из института. Встал вопрос: «Где работать?» Свекровь посоветовала обратиться в местную детскую библиотеку. Там требовалась уборщица. Но имелось в виду, что должность уборщицы – чисто номинальная, помещение крохотное, и я буду выполнять обязанности библиотекаря. Назвала, к кому обратиться.

Несколько дней я даже не могла просто обратиться к заведующей библиотекой. И вы сейчас поймете почему. По дороге я всё время забывала отчество будущей работодательницы. Краснела и возвращалась обратно. Свекровь спрашивала: «Света, ты сходила в библиотеку?» – «Нет. Забыла отчество». – «Господи! Ну что тут трудного! Регина Геранимовна!» В конце концов, запомнила.

Регина Геранимовна Одынец, легендарная для библиотечной и общественной жизни поселка женщина, приняла меня на работу в детскую библиотеку. Она тогда располагалась на улице Свободы. Некоторое время работала таким образом: две недели в детской библиотеке, две – во взрослой. Со временем библиотечное дело увлекло, оказалось вовсе не таким скучным, как представлялось в юности. Пришло понимание, что нужно расти профессионально. Окончила библиотечный техникум. К этому времени семейная жизнь совсем разладилась. Не хочу об этом говорить. Я, вообще, человек закрытый, но в двух словах. Психологически было очень тяжело. Был момент, когда собиралась уйти из техникума. Пришла к директору, говорю так, мол, и так. И вот та женщина отнеслась ко мне очень по-человечески, неформально. Мы с ней проговорили около пяти часов. О жизни и судьбе. Мне очень помог тогда этот разговор.

По окончании техникума работала библиотекарем во взрослой библиотеке. Немного другой уровень, но мне и с детьми было интересно работать, и потом со взрослыми. Везде свои нюансы.

К мысли продолжать образование, получить высшее подтолкнула младшая сестра. Дома по-прежнему нелады, и она так выразилась: «Ну что ты сидишь, слезы точишь? Иди учиться, развивайся, нельзя зацикливаться на своих проблемах!» Так я поступила на библиотечный факультет института культуры им. Крупской. Уже во время обучения меня назначили заведующей библиотекой. Прежняя руководительница, Людмила Васильевна, по семейным причинам уезжала в Ленинград, переходила на другую работу и предложила меня на свое место. Сказала, что я общительна, коммуникабельна, умею выстраивать с коллегами и подчиненными хорошие отношения. А это в работе руководителя едва ли не самое главное.

- Извините, Светлана Ивановна, но ведь так получается, что вы сами почти ничего не решали. Та посоветовала, эта – направила, а где же вы сами?

- Вы знаете, я абсолютно уверена, что судьба человека предопределена с самого рождения. С небольшими вариациями, конечно, но в целом всё нам предписано Богом. И тот человек благоразумен, кто способен прислушаться к воле Господней и не противостоять ей.

Каждый из нас наверняка не раз возвращался в своих воспоминаниях к тем поворотным моментам судьбы, ее развилкам, когда нужно было принять то или иное решение. Потом оно окажется судьбоносным.

С советских времен в сознании многих накрепко утвердилась формула: «Человек – хозяин своей судьбы». Ты должен сделать себе судьбу, что-то совершить в жизни. Совершить пусть маленький, даже незаметный, но подвиг. Иначе зачем всё это?

В постсоветские времена лозунги изменились, но суть осталась прежней. Ты должен либо разбогатеть, либо прославиться – в любом случае как-то ярко прозвучать. Мыслями о пресловутом «жизненном успехе» по сей день забивают головы нашей молодежи теле- и интернет-вещатели. Сколько судеб человеческих поломано в поисках призрачного успеха! А, может быть, всё проще? Прожить, пройти свою судьбу, ту, которая выпала. Не особо веселиться в дни радости и не слишком печалиться в дни несчастий. Поверьте, такое смиренное отношение к самому себе и к выпавшим на твою долю неудачам позволяет куда легче их переносить и даже находить в них радость.

- Вот все говорят: «Лихие 90-е, катастрофа!» А я вспоминаю эти годы, как плодотворные и наиболее душевные, что ли. Еще с 1970-х мы развивали в нашей библиотеке практику встреч с интересными людьми. Создали «Клуб любителей книги». Хотите, покажу альбом нашего клуба!?

Мы со Светланой Ивановной листаем пухлый фолиант, страницы которого наполнены черно-белыми фотографиями и ровными красивыми надписями, выполненными разноцветными чернилами. Сделано всё это великолепие с усердием и, самое главное, с любовью. Устав клуба, обязанности его членов. Отчеты о встречах с писателями, артистами, музыкантами и просто интересными людьми.

Советский Союз нередко сравнивают с Атлантидой. Вот была такая чудесная, невероятная, во многом непонятая нами самими страна. Ушла под воду, исчезла. Фотографии в альбоме клуба «Современник» как свидетельства жизни в той, навсегда утерянной нами стране. Полный зал библиотеки, выступления приглашенных. Кто-то читает свои произведения, кто-то классику. Лица людей совсем не похожи на лица наших современников. В них не сказать – беззаботность, беспечность, но спокойствие, та самая уверенность в завтрашнем дне.

Сейчас все оптимистичны до неприличия. То большой палец нужно показать, то рот растянут до ушей в неестественной улыбке. Тем, советским книгочеям не надо было ничего доказывать. Лица их были спокойны и, не побоимся этого слова, «одухотворены».

- Раньше читали больше?

- Конечно. Читали целыми семьями. Вспоминается, например, мама замечательного нашего художника Михаила Сазонова. У них большая семья. Мама приходит после работы и похода по магазинам с тяжелыми сумками, сдает книги и набирает новые на себя, мужа и детей. Очень много тогда читали.

- С другой стороны, я вспоминаю свой школьный класс в провинциальном городе. Из тридцати с лишним человек, положа руку на сердце, скажем, «Войну и мир» или «Преступление и наказание» полностью прочли от силы три человека. Остальные делали вид, что читали, учителя делали вид, что им верят.

- Добавлю, что важно и не то, что читать, а как читать. Я со школьных лет, как некую мантру, помню, что пьеса Островского «Гроза» про «луч света в темном царстве». Катерина своим самоубийством протестовала против произвола тогдашнего общества, то есть капитализма. Хотя, если прочесть пьесу взрослыми глазами, она о трагической судьбе женщины, несчастной женской доле. Такое происходило и происходит во все времена и во всех странах. Пик интереса к чтению приходится, наверное, на конец 1980-х – начало 1990-х. Бурный рост духовных исканий, интерес к исторической литературе и поиск единомышленников, страх остаться в одиночестве.

На базе нашей библиотеки само собой зародилось и потом оформилось сообщество «Поэтов Сиверское братство». Не передать, насколько душевными, по-настоящему творческими были встречи участников. Особенные, волнующие дни и годы. Много ярких личностей, первые печатные сборники. Представляете, как это важно для автора – увидеть свои творения напечатанными!

Библиотека им. А.Н. Майкова в конце 2023-го года стала победителем областного конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры». Сама наша собеседница – одна из первых в Ленинградской области обладательниц медали «За особый вклад в книжное дело». Но дело, конечно же, не в наградах.

- Зачем люди приходят в библиотеку? Не столько за книгами, сколько за общением. Появляется всё больше молодежи. Меняются формы обслуживания людей, но суть остается прежней. Любовь к чтению никуда не исчезла, и мы по мере сил помогаем им в безбрежном книжном мире.

«Жизнь хороша, когда мы в мире необходимое звено…» – писал поэт Аполлон Николаевич Майков почти два века назад. С тех пор практически ничего не изменилось в плане выстраивания своей судьбы и жизненных ориентиров. Скромные труженики библиотек, музеев, школьные учителя и есть то необходимое, крайне важное звено, которое связывает современное общество воедино, соединяет с прошлым и определяет будущее. О них мало рассказывают по телевизору и не кричат в интернете. Но именно на этих людях держится вся мировая культура, за что им – низкий поклон!

Андрей Павленко