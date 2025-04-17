О стройках и пристройках

Сегодня ведется строительство по большей части социальных объектов. Хорошими темпами строятся школа на Аэродроме на 1175 мест и детский сад на 180 мест в Коммунаре. В Коммунаре началось долгожданное строительство спортивной школы, в Гатчине приступили к работам в детском саду №13, где появится новый ясельный корпус.

Продолжается капитальный ремонт здания Гатчинской школы №4 и Высокоключевой школы. Как заметил Тигран Робертович, есть определенные сложности, которые администрация старается преодолеть, чтобы завершить работы на этих важных объектах.

В планах – проектирование школы в Малом Верево на 825 мест. В финальной стадии – проектирование школы на 1175 мест в Гатчине на углу улиц Крупской и 7 Армии, после чего начнется строительство с привлечением региональных средств. А вот от планов строительства пристройки к лицею №3 решили отказаться: «Она получила отрицательное заключение экспертизы, и на данный момент ее строительство нецелесообразно. Здание лицея требует реновации, к которой нужна серьезная подготовка, в том числе и с финансовой стороны».

Продвигается строительство Ледовой арены в Гатчине, и в начале следующего года мы можем увидеть уже готовый комплекс. В планах – заключение контракта на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в лагере «Лесная сказка» в

п. Тайцы. А также – реконструкция футбольного стадиона в Войсковицах, который должен стать универсальной площадкой для современных спортивных соревнований. Обсуждается модернизация спорткомплекса «Волна» и реконструкция спорткомплекса в Мариенбурге.

Также планируется проектирование Центра творческого развития на Аэродроме, ремонт здания бывшей котельной на ул. Карла Маркса для размещения Гатчинской «художки». В этом году начнутся проектные работы.

Строятся в Гатчинском округе и новые дороги: продолжение улицы Крупской – отрезок между кварталом IQ и гипермаркетом «O`Кей» – и продолжение улицы Воскова – дорога между Аэродромом и Мариенбургом, которая будет готова в начале следующего года.

В планах – капремонт здания ЗАГСа, проектирование и установка шумозащитных устройств на территории Варшавского вокзала, а также строительство автовокзала в Гатчине – месторасположение определено, скоро начнутся проектные работы.

Что касается объектов культурного наследия, то на повестке дня – Трехарочный и Адмиралтейский мосты. Проводилось обследование, планируются проектные работы по сохранению подпорных стенок возле Коннетабля, чтобы сохранить эти объекты в первозданном виде. Первичное обследование показало необходимость укрепления конструкции.

В части благоустройства: в Гатчине начались работы на территории у Березовых ворот, планируется обновление пространства между ул. Красной и пр. 25 Октября – за торговым центром, работы в сквере на Чкалова, благоустройство сквера Спасателей – сейчас выверяется итоговая концепция.

В ходе пресс-конференции жители Дружной Горки интересовались, когда будут расселены последние 11 домов XIX века, признанные аварийными после 2017 года, и что будет с историческими зданиями на

ул. Ленина – это главная кирха, дом садовника завода Ритинга и дом управляющего заводом.

Как сказал Тигран Погосян, здание кирхи подлежит реконструкции, по другим объектам информация уточняется. Сроки и варианты расселения домов будут известны после утверждения правительством Ленинградской области новой программы расселения аварийного жилья на 2025–2030 годы, которую разрабатывает региональный комитет по строительству.

Наболевший вопрос – судьба здания бывшего универсама «Квартет» на Рощинской, 25, который превратился в «заброшку».

- Гатчинская администрация неоднократно составляла акты осмотра, фиксировала плачевное состояние здания и прилегающей территории и давала предписание собственнику огородить участок и не допускать туда посторонних. Что, в итоге, и было сделано. На данный момент собственник проводит проектные работы по реконструкции здания в тех же параметрах, дальнейшее назначение – магазин, возможно, похожего типа, – пояснил Тигран Погосян.

Журналисты поинтересовались перспективой переезда городской стоматологической поликлиники и создания в освободившемся здании картинной галереи.

- Такая идея есть, рассматривается единая концепция этой территории, но сначала необходимо понять, куда переселить стоматологию, и это вопрос системы здравоохранения, – сказал Тигран Погосян.