Юбилеи Победы в Гатчине. 1965-й год

Как это было

Если салют оставался частью праздничных мероприятий и в те годы, когда 9 мая не являлось выходным днем, то парад после 1945 года состоялся лишь два десятилетия спустя. В этот день, 9 мая 1965 года, по Красной площади впервые пронесли то самое Знамя Победы, которое 20 лет назад советские воины водрузили на куполе Рейхстага.

Впервые почтить минутой молчания память павших было решено также 9 мая 1965 года. А вот самый первый Вечный огонь в Советском Союзе зажгли раньше – осенью 1957 года. Это произошло в Ленинграде, рядом с памятником «Борцам революции» на Марсовом поле. Именно этот огонь позднее неоднократно использовался для того, чтобы зажечь Вечные огни в память о Великой Отечественной войне в российских городах-героях.

В 1965 году звание «Город-герой» было присвоено Москве, звание «Крепость-город» - Брестской крепости. Кроме того, Москве, Брестской крепости и ранее награжденным городам-героям Ленинграду, Волгограду, Киеву, Севастополю и Одессе были вручены ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В ознаменование 20-летия Победы учреждена юбилейная медаль.

О 20-летии Победы – на страницах «Гатчинской правды»

Много интересной краеведческой информации содержит архив газеты «Гатчинская правда», познакомиться с которым можно в читальном зале городской библиотеки им. Куприна.

Перелистаем четыре праздничных номера газеты за 4, 9, 11 и 13 мая 1965 года.

На первых полосах – большой материал о торжественном собрании в Кремлевском Дворце Съездов и репортаж с Военного парада на Красной площади в Москве. Принимал парад министра обороны СССР, маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский.

Праздник в Гатчине

В Гатчинском Доме культуры на торжественном собрании, посвященном 20-летитю Победы, выступили бывший командующий артиллерией 117-го Гатчинского стрелкового корпуса, генерал И.П. Кныш, руководители и труженики города.

За мужество и отвагу, проявленные в боях при освобождении Гатчины, исполком Гатчинского городского Совета депутатов трудящихся постановил присвоить звание «Почетный гражданин города Гатчины» бывшему командиру 120-й Краснознаменной дивизии Алексею Васильевичу Батлуку и бывшему командиру разведывательного артиллерийского дивизиона 42-й армии Александру Ивановичу Шахову.

Двадцать лет спустя своих героев нашли военные награды. На общегородском собрании бывший командир саперной роты, старший лейтенант запаса Владимир Козырев был награжден орденом Отечественной войны I степени, бывший наводчик орудия, младший сержант запаса Евгений Слесарев – орденом Славы II степени, бывший сержант роты Анастасия Растегаева - медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Японией».

Накануне, 8 мая, в Гатчине прошло торжественно-траурное шествие на городское кладбище к братским могилам. На митинге выступили председатель исполкома Гатчинского горсовета Н.И. Алексеенко, секретарь горкома КПСС Б.С. Ванюшин, боец Ленинградского народного ополчения Н.А. Прохоров, бывший командир 123-й дивизии, генерал А.П. Иванов, секретарь комсомольской организации ВНИИСТРОММАШ Владимир Федоров и ученик школы Гатчинской №4 Николай Белоусов.

В парке «Сильвия» состоялся митинг, посвященный открытию мемориальной доски в честь

25-ти героев гатчинского молодежного антифашистского подполья. На доске высечены имена героев и слова «Никто не забыт, и ничто не забыто». На митинге выступила жена одного из участников антифашистского подполья - Полина Иванова, а также узник лагеря смерти Эбензее в Австрии А.И. Илларионов и заведующая отделом пропаганды и агитации Гатчинского горкома КПСС З.П. Любецкая.

Хорошему настроению способствовала прекрасная майская погода. В Гатчине прошла первая легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы, которую решили проводить ежегодно.

Массовое гуляние развернулось в городском парке. Работали лодочная станция, аттракционы, играл духовой оркестр. На открытой эстраде состоялась встреча ветеранов с горожанами. В числе выступавших – бывший партизан Д.А. Баклагин, участник обороны Ленинграда и Колпино В.П. Харичев. Потом здесь же прошел концерт самодеятельности Гатчинского ДК и Дома пионеров, а вечером в Танцевальном павильоне – вечер отдыха для молодежи.

Дом культуры также организовал показы кинофильмов для детей, а вечером – молодежный бал «Катюша».

Тематические сеансы прошли и в кинотеатрах. В День Победы гатчинцы посмотрели: в кинотеатре «Победа» – «Ключи от неба» и «Южный узел»; в кинотеатре «Зеленый» – «Гаврош» и «Поезд милосердия», на площади у Революционного переулка – документальный фильм «Подвиг Ленинграда», в кинотеатре «Аврора» (п. Сиверский) – «Подводная лодка» и «Ключи от неба».

В год 20-летия Победы Гатчинская ЦРБ пригласила инвалидов войны на прием к врачам всех специальностей с возможностью сделать рентген и сдать анализы. После осмотра стояла задача взять инвалидов «на диспансерный учет для проведения необходимого лечения и постоянного наблюдения за больными».

Праздник в Гатчинском районе

В День Победы в деревне Пижма был открыт обелиск в честь добровольческого ополченского отряда рабочих ленинградского Балтийского завода, который принимал участие в боях под Гатчиной. К участникам митинга обратились председатель районного исполкома

А.Р. Кольцова, бывший ополченец, заместитель секретаря парторганизации Балтийского завода

В.И. Лебедев, секретарь парторганизации совхоза «Новый свет» А.Г. Назаров и ученица Высокоключевой школы Людмила Кондратьева.

Более двух тысяч человек приняли участие в митинге на братской могиле в поселке Войсковицы. В этот день состоялось открытие мемориальной доски в честь Героя Советского Союза сержанта Александра Манина. На митинге выступили заместитель председателя райисполкома С.Ф. Иваненко, участник боев за освобождение Гатчины, председатель рабочего комитета совхоза «Гатчинский» А.П. Суханов и другие.

Бывший директор завода «Дружная Горка» М. Голь поделился на страницах газеты воспоминаниями о том, как 9 мая 1945 года ему выпала честь объявить заводчанам о победе. Это было во дворе завода в Дружной Горке. Мужчины и женщины кричали «ура», бросали вверх фуражки и кепки. Тогда же решили увековечить место, где дружногорцы впервые услышали радостную весть, и посадить молодые деревья. Водители машин Назаров, Осипов и Егоров тут же отправились в лес за саженцами. И через два часа на месте митинга и вдоль забора завода появились насаждения, названные аллеей Победы.

Слово фронтовикам

К 20-летию Победы в газете появилась специальная рубрика с тематическим логотипом. Материал особо ценен тем, что о событиях и героях времени писали сами фронтовики.

Генерал-майор артиллерии в отставке, бывший командующий артиллерией 117-го стрелкового корпуса Иван Кныш подробно рассказал о том, как войска Ленинградского фронта освободили Гатчину от фашистских захватчиков.

- По грудь в ледяной воде солдаты форсировали реку и на плечах отступающего противника ворвались на улицы Пудости, Большого и Малого Рейзино, Сокколово. Артиллерия переправлялась через Ижору на плотах…

Автор предметно описал картину боевых действий с 21 по 26 января 1944 года, где и какие воинские подразделения отличились, кто их вел к победе, рассказал о мужестве и героизме, называя такие имена, как рядовой Кавторадзе, пулеметчик Волков, старший сержант Манин, полковник Киргетов.

На страницах газеты личными воспоминаниями о боях по освобождению Гатчины делится командир батареи, гвардии майоре запаса Иван Золотарев, прошедший дорогами войны от Ленинграда до Берлина.

По просьбе редакции, целая полоса газеты была подготовлена Ленинградским отделением ТАСС. Здесь и интервью ленинградского фронтовика, известного гравера Монетного двора Николая Филиппова, и репортаж из залов музея истории Ленинграда.

Особый акцент сделан на людях мирных профессий, которые во время войны сражались под Ленинградом.

Боец дивизии народного ополчения, доктор физико-математических наук, известный астроном Кирилл Огородников в 1941 году выступал на ленинградском радио, строил оборонительные рубежи и мечтал, что «астрономическая столица мира однажды встанет из руин еще более прекрасной».

Здесь же мы узнаем о жизни и подвигах в небе над Ленинградом летчика-аса Андрея Чиркова, о псковских партизанах Иване Ведюшенкове, Якове и Николае Богдановых и Александре Майорове.

Полоса «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд» – о героическом труде людей, которые в годы войны ковали победу над врагом в цехах заводов и фабрик, на колхозных полях, в институтских лабораториях и в школах. Участники событий рассказали о том, как это было.

Бухгалтер совхоза «Пламя» В. Лебедев вспоминает, как стояли насмерть под Пулково, про тяжелое ранение, 15 месяцев на госпитальной койке, а затем трудовой фронт в Сяськелево и награды Родины – «За оборону Ленинграда», «За трудовую доблесть», «За победу над Германией». Своими воспоминаниями поделились директор школы №5, заслуженный учитель РСФСР Г. Марченко, пенсионерка колхоза имени XXI съезда КПСС М. Аверьянова, мастер цеха №7 завода «Гатчинский металлист» П. Николаев.

В рубрике «Люди удивительной судьбы» сотрудники Центрального Военно-морского архива, разместившегося в Гатчине на Красноармейском проспекте, рассказали о первой женщине-летчице, штурмовике военно-морской авиации и просто красавице Лидии Шулайкиной, на боевом счету которой было несколько потопленных транспортов, быстроходных барж и катеров. Эти эксклюзивные материалы публиковались впервые.

В другом праздничном номере сотрудники Центрального ВМА описали жизненный и боевой путь гвардии майора Георгия Матвеева. Его именем названа улица Гатчины, где в доме №70 жила его семья. В подробной биографии героя прослеживается весь его путь: от слесаря Гатчинского паровозного депо до заместителя командира гвардейского дважды Краснознаменного истребительного авиаполка. Матвеев - кавалер четырех орденов Красного Знамени погиб смертью героя в районе Новороссийска, и 15 августа 1947 года был навечно зачислен в списки 3-й авиаэскадрильи истребительного авиаполка Черноморского флота.

Герой Советского Союза В.И. Белоусов рассказывает о славном пути в составе военно-полевого госпиталя лейтенанта медицинской службы, операционной сестры Серафимы Павловны Савочкиной. После войны она владела уже пятью медицинскими специальностями и к 20-летию Победы 17 лет трудилась в Вырицкой больнице.

Понимая, что нужно спешить вживую услышать и записать рассказы фронтовиков, партизан и подпольщиков, журналисты газеты «Гатчинская правда» организовывали для них теплые встречи.

Накануне 9 мая в редакции собрались участники гатчинского антифашистского подполья. В Гатчину приехали: Е.С. Татаринов – из Колпино, П.П. Баченик – из Лигово, В.Н. Четверов – из Дружной Горки. Из далекого украинского поселка Акимовка прилетел самолетом инженер А.А. Брусенский. Были на этой волнующей встрече и гатчинцы – Ф.И. Кирсанов, А.Е. Кулигин,

П.П. Явдосюк, а также члены семей погибших подпольщиков Разумихина и Соколова. Именно журналисты «Гатчинской правды» смогли по крупицам собрать историю гатчинского подполья и сохранить для потомков имена героев.

Татьяна Можаева