Юбилеи Победы в Гатчине. 1985-й

Открытие кинотеатра «Победа»

В канун юбилея Победы жители Гатчины получили особый подарок – новый кинотеатр на 800 мест. Кинотеатр был поистине всенародным делом гатчинцев, а его открытие – завершением народной стройки.

Праздничное открытие и первый киносеанс состоялись 8 мая 1985 года. Директор кинотеатра, сохранившего название «Победа», Л.С. Сидоров пригласил в зал первых зрителей – партийных и советских работников, строителей треста №49 и многочисленных участников субботников и воскресников, работников управления кинофикации Леноблисполкома и пионеров школы №1.

Открытие первых залов Дворца

Другое долгожданное событие – торжественное открытие первых трех парадных залов Гатчинского дворца – имело общероссийский масштаб.

Первыми обрели свой прежний облик разграбленные и сожженные фашистами Мраморная столовая, Аванзал и Тронная. Девять лет над воссозданием парадных залов трудились мастера СНПО «Реставратор», после чего они перешли в ведение дирекции Гатчинского дворца-музея и парка.

Большой материал «Возрождение шедевра» с фотографиями Аркадия Каца в праздничном номере «Гатчинской правды» был посвящен мастерам-реставраторам: мраморщикам, плотникам, малярам, позолотчикам.

Марш ветеранов

В День Победы, 9 мая, в 11 утра многотысячная колонна двинулась от здания горкома партии по проспекту 25 Октября и улице Советской (Соборной) к воинскому мемориальному кладбищу. Возглавляли колонну ветераны Великой Отечественной войны, прибывшие в Гатчину со всей страны. Это они в 1941-м защищали Гатчину от нашествия фашистов и в 1944-м освобождали ее от оккупантов. Над колоннами возвышаются плакаты с номерами частей и соединений, получивших название «Гатчинских».

Торжественный митинг открыли первый секретарь горкома партии Ю.Ф. Яров и председатель исполкома Гатчинского городского Совета народных депутатов В.И.Тулинов. О массовом героизме и своем личном участии в боях рассказали ветераны – рабочий завода им. Рошаля В.И. Кошелев, фронтовая медсестра А.В. Циркуленко, бывший командир батальона 120-й Гатчинской стрелковой дивизии В.Н. Миронов.

Посланцы Гатчины

Сто посланцев Гатчины стали участниками торжественного шествия ветеранов войны и митинга в честь 40-летия Победы, которые прошли на Пулковских высотах – героическом рубеже обороны Ленинграда. В колонне с ветеранами шли знаменосцы с боевыми знаменами и представители родов войск.

У мемориала «Пулковский рубеж» выступили участники крупнейших сражений в Великой Отечественной войне. Пионеры вручили ветеранам памятные медали в честь 40-летия Победы.

Память

По уже сложившейся традиции в честь юбилея Победы были подведены итоги производственных, творческих и спортивных конкурсов – «Славной дате – славные дела». Победители «Вахты памяти» награждены вымпелами.

На торжественном собрании общественности города и района в Гатчинском Доме культуры памятные адреса вручены советам ветеранов всех воинских частей и соединений, воинам и партизанам, принимавшим участие в обороне и освобождении Гатчины в годы войны.

Все предпраздничные и праздничные дни газета публикует рассказы о героях, чьими именами названы улицы, и воспоминания фронтовиков – их десятки.

Вера Валентиновна Дмитриева из поселка Карташевская ведет рассказ о своих орденоносцах – отце Валентине Дмитриевиче и брате Володе.

Полковник в отставке почетный гражданин города Гатчины Никифор Иванович Герасимов описал свои четыре дня в Берлине: как штурмовали министерство гражданской авиации, выводили людей из берлинского метрополитена.

«Они сделали всё, что могли»

Юбилей Победы стал новым всплеском исследовательской работы, породил дискуссии и поставил задачи, которые еще предстояло решить.

Статья «Пушки «Авроры» защищали Гатчину» родилась после визита в редакцию нашей газеты секретаря Гатчинского районного отделения ВООПиК Василия Ивановича Злыгостева. Он, опираясь на документы, рассказал об одной из страниц в истории Красногвардейского укреп-района, а также о планах строительства возле деревни Дони, на Киевском шоссе, величественного мемориала, где в 1941 году стояли два орудия с легендарного крейсера «Аврора». Для наглядности в газете опубликован эскиз мемориала артиллеристам-авроровцам автора А.Д. Левенкова.

Работы у поисковиков было много и 40 лет назад. Вся гатчинская земля пропитана кровью. Публично обсуждался вопрос, а нужно ли вообще поднимать бойцов и перезахоранивать.

«Весной 1970 года в районе деревни Пижма красные следопыты Гатчинской школы №4 обнаружили в обвалившемся, поросшем густой травой окопе, куда в послевоенные годы редко кто заходил, останки неизвестного ополченца. Рядом лежали пробитая навылет фляга солдата, покрывшийся ржавчиной штык, солдатский ремень, ботинки…» Так начинается еще одна история о ленинградских ополченцах и местных жителях, которые, рискуя жизнью, продолжали хоронить советских воинов, даже когда пришли оккупанты, и помогали партизанам.

О том, что происходило в 1941 году в районе Пижмы, поведала местная жительница Екатерина Павловна Сойту (Косякова), которая накануне войны только окончила Колпанскую школу.

- 13 сентября 1941 года. Фронт тогда отодвинулся дальше в сторону Пушкина и Павловска. Нужно было убирать тела погибших в боях наших солдат… Не было, пожалуй, рва и канавки, где бы ни лежали убитые. Много было сгоревших, обуглившихся трупов. Бойцы и командиры дрались с оккупантами до последнего дыхания. … Я понимаю вас, дорогие ветераны. Вы занимаетесь перезахоронением останков, но перекопать всю землю невозможно… С моей точки зрения, я бы поставила рядом с дотами в центре нашей деревни один памятник Неизвестному солдату. Один на всех. В Гатчине казнен мой родной брат Иван, который с отцом хоронил тогда бойцов. Его могилы я тоже не знаю.

В поселках – новые памятники и музеи

В День Победы торжественно-траурные митинги, шествия и возложения цветов к воинским мемориалам прошли в поселках Вырица, Дружная Горка, Коммунар, Сиверский, Тайцы, Войсковицы, Рождествено, Елизаветино и других населенных пунктах. Во всех мероприятиях принимали участие ветераны войны, представители власти, молодежь и школьники Гатчинского района.

В центре Кобралово состоялось торжественное открытие памятника воинам 72-й стрелковой дивизии, павшим в боях за освобождение поселка. Большой вклад в сооружение памятника внесли рабочие и служащие совхоза «Кобралово», учащиеся и педагоги 8-летней Кобраловской школы, прораб совхоза инвалид Великой Отечественной войны В.П. Кузик.

В поселке Замостье на центральной усадьбе совхоза «Новый Свет» открылся памятный знак воинам-ополченцам Ленинграда. В течение трех лет комсомольцы производственного объединения ЛОМО имени Ленина вели поисковую работу. Ими установлены имена более 800 воинов, сложивших свои головы под Гатчиной при обороне деревень Пустошка, Красный Хутор, Коргузи, Большое и Малое Замостье.

Спортсмены поселка Войсковицы из молодежно-патриотического клуба «Манинец» провели в День Победы пробег от памятника советским танкистам возле Учхоза к воинскому мемориалу, расположенному рядом с поселком.

Накануне праздника, 4 мая, на центральной усадьбе совхоза «Гатчинский» в деревне Большие Колпаны состоялось перезахоронение останков воинов-ополченцев 267-го отдельного батальона, павших в боях за оборону Гатчины в августе–сентябре 1941 года. Митинг открыл генеральный директор объединения «Гатчинское» И.Г. Кравченко. В числе выступавших был Н.В. Лизунов, в начале войны работавший первым секретарем Куйбышевского райкома партии Ленинграда. В 1941 году он лично формировал этот батальон.

На гранитных плитах участники митинга могли прочитать 81 фамилию воинов-ополченцев, погибших на этом рубеже. Поиск продолжался…

Цветы к памятнику возложили однополчане погибших, родственники, ветераны совхоза и пионеры.

В этот же день в Большеколпанской школе состоялось открытие музея боевой славы, в котором отражен весь путь 267-го батальона.

Татьяна Можаева

Фото: Группа ВК «Гатчина. Фотоистория»