«Корабелка» — гордость страны
Александр Дрозденко поздравил с 95-летним юбилеем главную кузницу кадров для отечественного кораблестроения — Санкт-Петербургский государственный морской технический университет и вручил почетный диплом коллективу вуза.
«Корабелка» чуть младше Ленобласти, но в остальном мы очень похожи — у вуза славная история, которая обязывает быть лидером не только среди учебных центров России, но и задавать тренды в мировом судостроении.
Студенческое братство Морского технического университета — это причастность к передовой инженерной школе, знак качества в современном профессиональном образовании.
Сегодня и в материалах, и в технологиях судостроения скорость, которую задаёт прогресс, велика. «Корабелка» — один из немногих отраслевых вузов, которая уже имеет широкую сеть инженерных классов в средней школе. И это тоже доказательство того, что вуз отлично чувствует динамику времени и знает, как удерживать престиж российского судостроения.
Пусть каждый год самые светлые головы ленинградских выпускников выбирают для обучения профессии ведущий судостроительный вуз России!», — подчеркнул глава региона.
Помощник Президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев вручил благодарность Президента Российской Федерации коллективу и ректору университета.