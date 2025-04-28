«Корабелка» — гордость страны

«Корабелка» чуть младше Ленобласти, но в остальном мы очень похожи — у вуза славная история, которая обязывает быть лидером не только среди учебных центров России, но и задавать тренды в мировом судостроении.

Студенческое братство Морского технического университета — это причастность к передовой инженерной школе, знак качества в современном профессиональном образовании.

Сегодня и в материалах, и в технологиях судостроения скорость, которую задаёт прогресс, велика. «Корабелка» — один из немногих отраслевых вузов, которая уже имеет широкую сеть инженерных классов в средней школе. И это тоже доказательство того, что вуз отлично чувствует динамику времени и знает, как удерживать престиж российского судостроения.

Пусть каждый год самые светлые головы ленинградских выпускников выбирают для обучения профессии ведущий судостроительный вуз России!», — подчеркнул глава региона.

Помощник Президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев вручил благодарность Президента Российской Федерации коллективу и ректору университета.