«От звезды и до воды…»

«Самое празднование Святок, вероятно, перешло к нам из Греции или с юго-запада, – предполагает искусствовед Иван Божерянов в исследовании «Как праздновал и празднует народ русский Рождество Христово, Новый год, Крещение и Масленицу» (1894), электронная копия которого представлена на портале Президентской библиотеки, – так как у древних греков, при переходе старого года к новому, мужчины плясали в женских платьях, а женщины – в мужских».

Также Иван Божерянов делает экскурс в рождественские традиции европейских народов. В Голландии был обычай, что сторож на протяжении восьми дней до Рождества Христова и восьми дней после, «возвещая поутру о пробитии часов, советовал жителям есть кашу с изюмом и мёдом». Жители Англии танцевали и пели на улицах несколько ночей кряду, также обязательно следовало поклониться яблоням, чтобы привлечь богатый урожай. Ещё англичане жгли особые толстые свечи, которые должны были гореть всю ночь и не гаснуть – иначе быть беде.

Святки на Руси праздновались издревле. «Ни в одном празднике народном не заключается столько обычаев, обрядов, примет, столько отношений к житейским потребностям и времени года, как в Святках. В нём представляется странная смесь совершенно разнородных стихий: тут мы видим и суеверные языческие обычаи, и некоторые христианские воспоминания о Рождестве Спасителя мира», – читаем в книге «Русские простонародные праздники и суеверные обряды» (1838) этнографа, фольклориста Ивана Снегирёва. Он цитирует слова знаменитого историка Николая Карамзина: «Декабря 24-го язычники русские славили Коляду, бога торжеств и мира. Ещё и в наше время, накануне Рождества Христова, дети земледельцев собираются колядовать под окнами богатых крестьян, величают хозяина в песнях, твердят коляды и просят денег. Святочные игрища и гадания кажутся остатком сего языческого праздника».

К праздничным гуляниям присоединялись представители всех слоёв общества. Этнограф и библиограф Александр Терещенко в книге «Быт русского народа» (1848) отмечает, что «не только дворянство, живущее в городах и деревнях, но даже столичные жители любят предаваться святочным удовольствиям. Разнообразные в своих действиях, они представляли пространное поле для всякого рода забав и увеселений». Терещенко пишет об особом настрое, присущем русским Святкам, который проявляется «в радостном разговоре, радушном приёме, красивой одежде и в избе, оглашаемой песнями. Чувство девушек занято ещё более. Каждая из них думает, как проникнуть в свою судьбу; узнать наперёд своего суженого, и будет ли она счастлива с ним».

Гадания и ворожба на суженых – одна из самых известных святочных традиций. В народе из поколения в поколение передают способы узнать свою судьбу: с помощью зеркала, расплавленного воска, кольца, соломы, бобов, гребня, обуви. В книге «Быт русского народа» приводится такая примета: «По деревням ворожат девицы: около полуночи они выходят на двор, и с которой стороны залает собака, с той стороны и ждать суженых». Здесь же рассказывается, что девушки особенно любят гадать по фигуркам, вылепленным из хлебного мякиша. После ужина они лепят из оставшихся у них кусков хлеба фигурки и, разложив их на пороге избы, подзывают какую-нибудь собаку: «чью [фигурку] прежде она схватит – той выйти замуж [первой]».

Святки праздновались всеми, но в основном это праздник молодёжи: парни и девушки ходили от дома к дому – колядовали. В масках, шутовских одеяниях они с прибаутками обходили соседние дома, исполняли величальные, обрядовые рождественские песни-колядки, плясали, поздравляли хозяев, желали им счастья и богатства.

«Никакой народ не представляет нам столько забав на Рождественские праздники, как наш Русский, который, благодаря Богу, ещё не очужеземился. Дотоле он будет своим, доколе будет одушевлён народным чувством», – пишет Александр Терещенко и вспоминает одну прекрасную традицию: «Во время колядских дней забывали застарелую вражду, примирялись и вступали в новую дружбу. Повсюду господствовало гостеприимство, разнообразные одаривания и приглашения на пиршество».