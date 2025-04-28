Мемориал в Зайцево стал победителем премии «Парки России»

Церемония награждения состоялась 23 апреля в Москве в рамках Международной выставки-конференции ParkSeason Expo.

Мемориал в Зайцево стал победителем конкурса в номинации «Мемориальные парки». Заявку для участия в Премии отправило Парковое агентство. Заявки оценивались по таким критериям, как историческая и культурная ценность, уход и регулярное обслуживание, проведение мероприятий, посвященных истории и памяти, эмоциональная, духовная и образовательная ценность, атмосфера места, наличие экскурсий и проведение церемоний, удобство и инфраструктура.

Диплом и статуэтка Девушки с веслом были вручены исполняющему обязанности директора Паркового агентства Елене Фараоновой.

— Для Паркового агентства была большая честь и ответственность принять новый знаковый для всей страны Мемориал. Это поистине всенародный памятник, который не оставляет никого равнодушным. Наша команда при поддержке Правительства Ленинградской области обеспечивает порядок и охрану, проводит памятные мероприятия и экскурсии. Благодарим создателей Мемориала, а также оргкомитет конкурса за эту высокую оценку, — отметила Елена Фараонова.

Мемориал в Зайцево был открыт 27 января 2024 года в память о миллионах жертв фашистского геноцида. Авторы памятника — скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. Инициаторами создания Мемориала стали Российское военно-историческое и Российское историческое общества. Проект был поддержан президентом России Владимиром Путиным. Сегодня Мемориал посещают десятки тысяч людей со всей страны, а также официальные делегации и туристы из других стран.

В настоящий момент по поручению губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко проектируется масштабный музейный комплекс, который расположится вблизи Мемориала.