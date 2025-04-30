Ленинградская и Белгородская области: помощь и сотрудничество

Сегодня вопросы помощи районам, где сохраняется сложная оперативная обстановка обсудили губернаторы Ленинградской и Белгородской областей — Александр Дрозденко и Вячеслав Гладков. Главы регионов подписали соглашение о сотрудничестве.

«Ленобласть — приграничный регион, как и Белгородская область. И у нас, и у белгородцев достаточно достижений. Подписали соглашение о сотрудничестве для улучшения качества жизни людей.

Несмотря на сложную обстановку у южных границ, порядок, чистота, благоустройство в Белгородской области вызывает уважение», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил Александра Дрозденко, за то, с каким теплом встречали белгородских детей в Ленобласти в прошлом году.

«Ситуация в приграничье продолжает оставаться сложной. И безопасность наших ребят — самая главная задача. И то, что руководители регионов помогают нам — берут детей в течение всего учебного года, на летний период, — для нас очень важно. Проговорили, что Ленинградская область готова в летние каникулы принять наших мальчишек и девчонок снова», — прокомментировал итоги встречи в своем тг-канале Вячеслав Гладков.