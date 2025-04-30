Сильнейшие теннисисты трудятся в ПИЯФ
Соревнованиями по настольному теннису началась 17-я Спартакиада трудовых коллективов Гатчинского муниципального округа.
Соревнования прошли 20 апреля в поселке Сиверский в Центре подготовки спортсменов «Ника». Участие в ней приняли 10 команд.
В первом дивизионе в тройке лидеров: 1 место – ПИЯФ, 2 место - АО «Завод «Буревестник», 3 мес-то - СПОРТИКО, Комитет образования Гатчинского округа.
Во втором дивизионе 1 место завоевали медики – команда «Гамбит» (Гатчинская КМБ, Перинатальный центр), 2 место – Гатчинский МФЦ, 3 место – «Звезда».
В личном первенстве в первом дивизионе сильнейшими спортсменами стали:
- 1 место – Дмитрий Федоров и Екатерина Задорожная (ПИЯФ);
- 2 место – Леонид Кузнецов и Татьяна Максименко (завод «Буревестник»);
- 3 место – Скирута Максим и Валентина Миронова (СПОРТИКО).
Во втором дивизионе:
- 1 место – Илья Ситников («Звезда»), Марина Назарова («Гамбит»);
- 2 место – Андрей Панов (Гатчинский МФЦ), Мария Валова (Межрайонная ИФНС №7);
- 3 место – Сакит Мухуров («Гамбит»), Екатерина Комова (Гатчинский МФЦ).
Второй этап спартакиады – соревнования по бегу – пройдут в рамках Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Состав команды – 4 человека (2 женщины, 2 мужчины). Программа: женщины – 1 км, мужчины – 5 км.