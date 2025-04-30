В Новом Свете прозвучали «Песни Победы»

Традиционный ежегодный фестиваль-конкурс «Песни Победы» проводится как напоминание о том, что во время Великой Отечественной войны наше музыкальное искусство способствовало мобилизации народа для победы над фашизмом. Конкурс проходит уже много лет, но только второй год в статусе межрегионального.

В этом году на отборочный тур было представлено почти 200 онлайн-заявок. По его итогам участие в финальном прослушивании в Новом Свете приняли 47 номинантов из Кингисеппского, Кировского, Выборгского, Приозерского, Всеволожского, Волховского, Тосненского, Ломоносовского, Лужского, Подпорожского районов и Гатчинского муниципального округа Ленинградской области. В этом году, помимо участников из Ленинградской области, в Новый Свет приехали коллективы из Санкт-Петербурга.

Участники конкурса исполняли композиции, которые музыкальные бригады играли на фронтах Великой Отечественной войны, песни военной и гражданской тематики, произведения о Родине. Лучших исполнителей определяло жюри, состоящее из настоящих профессионалов – представителей Санкт-Петербургского института культуры.

Задача у жюри была непростой: участие в конкурсе традиционно принимают любительские коллективы с достаточно высоким уровнем исполнения.

По итогу двух конкурсных отделений Гран-при конкурса «Песни Победы» завоевала солистка хора народной песни «Грушица» Татьяна Пахолкова (Санкт-Петербургский культурный центр «Троицкий»).

Среди лауреатов I степени – хор русской песни «Гатчанка» (Гатчинский Дом культуры).

Лауреатами II степени стали ансамбль русской песни «Любава» (Новосветский КДЦ «Лидер»), ансамбль русской песни «Горница» (Гатчина, Центр творчества юных).

Дипломы лауреатов III степени – у вокального ансамбля «Алтынка» и солистки вокальной студии «Звуки радости» (пос. Сиверский, СККЦ «Юбилейный»).

Юлия Лысанюк