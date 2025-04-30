В огонь и дым

Последние два десятка лет о Сергей Малахов занимается тушением пожаров и спасением людей в разных чрезвычайных ситуациях – в пожарной охране, в 42-й части он служит двадцать два года. Начал практически сразу после школы: прошел первоначальное обучение, стажировку в части и, уже работая пожарным, получил высшее образование в Санкт-Петербургском университете МЧС – по профилю «инженер пожарной безопасности». Имеет ведомственные награды, медали «За выслугу лет» и «За заслуги в службе МЧС».

- Пожарные постоянно учатся, – говорит Сергей Малахов. – Есть расписание занятий, прямо в части мы проходим теорию и практику, отрабатываем нормативы, чтобы не терять навыки и знания. Раз в пять лет – официальное повышение квалификации в учебных заведениях.

Есть, например, такой норматив: учебный выезд. Мы надеваем боевую одежду, запрыгиваем в пожарный автомобиль, выезжаем на плац, выпрыгиваем из машины – и все это занимает порядка 35-40 секунд максимум. Это норма. Выезд на реальный пожар происходит примерно за минуту, потому что бойцы не всегда стоят на изготовке перед своей боевой одеждой, и нужно время, чтобы добежать.

- Вы непосредственно участвуете в тушении пожаров?

- Да, караулы занимаются тушением, а когда нет вызовов, проводят ремонт и техобслуживание автомобилей и пожарно-технического вооружения.

- Машины сами ремонтируете?

- Если несложный ремонт, то сами. А так раз в месяц каждая пожарная машина проходит техобслуживание – ТО-1, также есть сезонное техническое обслуживание и ТО после пожара. Техника должна быть всегда в состоянии боевой готовности.

- Сколько в 42-й части машин?

- Две автолестницы, четыре автоцистерны, пожарно-спасательный автомобиль, все на ходу, но в боевом расчете обычно используются две автоцистерны и автолестница. Остальная техника – в резерве.

- Приходилось вытаскивать людей из огня?

- Непосредственно из пламени вытаскивают только в кино. В реальности спасать приходится из задымленного помещения, с высокой температурой – через двери и окна, лестницы подставляем. Из многоэтажных домов неоднократно выводили людей по лестнице в подъезде – в спасательном устройстве на голове.

- Не считали, сколько на вашем счету спасенных?

- Иногда получается так, что спасаешь не только хозяев горящей квартиры, но и соседей – опосредованно. Т.е. кого-то ты вытащил прямо из задымленного помещения, где очаг, а кого-то спас тем, что ликвидировал горение. Мы пожар потушили, и на людей этажом выше, допустим, перестал воздействовать опасный фактор – дым. А дым особенно опасен, очень много людей на пожарах погибают именно от угарного газа.

- Неужели не чувствуют запаха дыма, гари?

- Самый ядовитый дым – это продукт неполного сгорания. Наиболее коварен угарный газ, у которого нет выраженного запаха. Просто прекращается транспортировка кислорода в крови, и человек теряет сознание раньше, чем почувствует дым. Углекислый газ действует примерно так же. Все в комплексе приводит к кислородному голоданию всех органов, и человек угорает. Если вовремя его не вытащить и не дать кислород, процесс становится необратимым. Именно поэтому так опасны ночные пожары, когда люди спят. Особенно, если они находятся в состоянии опьянения. В этом случае шансов почувствовать дым гораздо меньше. Масса примеров, когда человек погибал на пожаре, потому что был пьян и не проснулся, когда началось задымление.

Иногда граждане засыпают с зажженной сигаретой, от которой начинает тлеть белье. И когда оно тлеет, а не горит, происходит неполное сгорание и выделяется тот самый ядовитый дым. Бывает, что выгорает совсем небольшая площадь – с фатальным исходом. Сколько было случаев, когда мы приезжали, а живых уже нет, хотя сгорела одна простыня. Не смог проснуться спьяну, надышался и погиб.

- Сергей Сергеевич, вы помните свой первый выезд на пожар? Было страшно?

- Не то, чтоб сильно страшно, но, если сравнить с сегодняшним днем, в первое время было гораздо волнительнее. Все незнакомое пугает. Однако начав работать, я быстро втянулся и ничем другим уже заниматься не хочу.

- Многое изменилось в работе пожарных за последние 20 лет?

- Когда я пришел в 2002 году, в Гатчинском районе было меньше пожарных частей: не было 103 части в Коммунаре, не было 43 ПСЧ на Аэродроме – только отдельный пост в Мариенбурге. А пожары случались чаще, и нагрузка на нашу 42-ю часть была выше. Сейчас и пожарных частей больше, и техника лучше, хотя основа основ осталась неизменной: пожарные насосы модифицируются, но принцип остается тот же.

Главные задачи не меняются испокон века: предотвращение, помощь, спасение. Пожар по-прежнему тушится, в первую очередь, водой, и не бывает такого, чтобы мы без воды приехали, как иногда заявляют.

- Такое было когда-то?

- Такого не было даже в 1990-е. Люди думают, что мы приезжаем без воды, потому что запаса одной цистерны – 2-х тонн воды – хватает на 15 минут тушения, если работать одним стволом. Если будут работать два человека – минут на семь. Потом надо ехать за водой, и первый вопрос пожарных, прибывающих по вызову в деревню или в садоводство: где пожарный водоем? Сейчас ведется строгий контроль пожарного водоснабжения, и все населенные пункты в сельской местности, СНТ проходят проверку.

- Много у вас выездов обычно бывает?

- По статистике, за год – больше тысячи вызовов на пожары и другие ЧС. Зависит от сезона. Однажды было 23 выезда за смену, из них семь пожаров. Выезд – это ведь необязательно пожар. Мы можем уехать на спасение, на ДТП, деблокировать и доставать пострадавших из покореженного автомобиля – наша задача. Мы выезжаем со специальным гидравлическим оборудованием, с резаками. Каждый наш сотрудник – спасатель, мы же пожарно-спасательная часть и пожарно-спасательный отряд. Так сделано потому, что у нас нет отдельного спасательного формирования. Как в Тосно, например. Там спасатели выезжают только на ДТП, на поиски пропавших, в Петербурге есть всем известный «Невский спас». В Гатчинском округе такого нет, поэтому мы и занимаемся не только тушением, но и спасением.

- Приходится оказывать первую помощь?

- Только доврачебную – до прибытия скорой. Да, случается, и шины накладываем, и перевязываем. Но скорая на ДТП приезжает очень быстро.

- Какие качества нужны, чтобы стать пожарным-спасателем?

- Работа не из легких. Профессиональные качества пожарного, кроме силы и здоровья, это смелость и решительность, упорство и самообладание, выдержка и психологическая устойчивость. У нас тут все живут, фактически, на два дома. Дежурство – сутки через трое, и три дня мы дома с семьей, а один день – здесь, где тоже – семья. У нас отщепенцев нет, и мы уверены друг в друге на сто процентов, иначе в этой профессии нельзя. Когда идешь в огонь и дым, с тобой обязательно должен быть напарник, это так называемое газодымозащитное звено. Чтобы тебя подстраховали и, если что, вытащили. Очень опасно обрушение труб, стен, нужно быть крайне внимательными и предупреждать друг друга, сигнализировать об опасности. Много таких случаев по стране, когда нарушаются правила техники безопасности, пожарный заходит в горящую избу один – и не выходит.

- Начался сезон горящей травы. Куда звонить в таких случаях? 01?

- В феврале губернатор Ленинградской области подписал план тушения ландшафтных пожаров, куда МЧС не входит. По федеральному закону мы не тушим – мы содействуем. На пал травы должны выезжать и тушить сотрудники администрации, территориальных управлений, у них есть средства тушения, мотопомпы, рукава, лопаты. Потому что зачастую трава тушится просто совковой лопатой – огонь сбивается и не надо тратить воду. Когда существует опасность возгорания построек от травы, тогда нужны пожарные. Если горит трава, рекомендуется звонить по номеру 112. Мы в любом случае реагируем: либо передаем вызов администрации, либо, если огонь идет на дома, выезжаем сами.

Конечно, наша сила нужнее в жилом секторе, чтобы не получалось так: где-нибудь загорелся дом, а мы застряли на тушении травы в поле. Причем застряли в прямом смысле: иногда бывает такой рыхлый грунт, что пожарная машина застревает.

- Сергей Сергеевич, вы бы посоветовали своим сыновьям пойти по вашим стопам?

- Пожарным у меня хочет стать младший, которому пока только шесть. Я, конечно, расскажу ему обо всех аспектах нашей службы, и пусть решает сам. Лично я за 22 года ни разу не усомнился в своем профессиональном выборе.

Приглашаем на службу!

Заместитель начальника 18 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ленинградской области, старший лейтенант внутренней службы Егор Шутов в пожарной охране 12 лет. Он уверен: такого сплоченного коллектива, как в Гатчинском округе, нет нигде:

- Все коллеги из других районов отмечают, что у нас особая атмосфера. Коллектив наших пожарных частей – как одна семья, и каждый четко знает свои обязанности, никто не подводит ни товарищей, ни руководителя. Многие ценят эту работу именно за такую сплоченность, взаимодоверие и взаимовыручку.

Семья гатчинских пожарных ждет пополнения – нужны новые кадры. Некомплект в 18 ПСО составляет 20%. Как поясняют опытные бойцы, пожарным-спасателем дано быть не каждому: многие не выдерживают психологической нагрузки.

- Большое преимущество нашей структуры – пенсия через 20 лет службы, куда входит и период обучения, – говорит Егор Юрьевич. – Пенсионные выплаты больше, чем на гражданке. Служба в органах МЧС – до 50 лет, но, если успешно пройти военно-врачебную комиссию, срок службы можно продлить.

- Кого вы приглашаете на работу?

- В основном, требуются водители и пожарные. Нам нужны молодые люди в возрасте до 40 лет, абсолютно здоровые – с категорией годности «А», с образованием не ниже 11 классов, желательно, прошедшие службу в Вооруженных силах РФ. Хочу заметить, что каждый сотрудник ставится на специальный учет и в случае, например, мобилизации мы остаемся на своих местах.

Работая пожарным, можно бесплатно получить высшее образование в Университете МЧС. Нашим сотрудникам предоставляется бесплатное медицинское обслуживание в одной из лучших клиник России – Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России в Петербурге. Там собраны лучшие врачи страны, и мы там бесплатно лечимся.

Отпуск у пожарных-спасателей – 30 календарных дней, не считая выходных и праздников, т.е. около 40 суток. Плюс дополнительные дни отдыха за выслугу лет и за ненормированный рабочий день, за переработку предоставляется отгул, а это, фактически, тоже неделя отдыха – учитывая, что график работы «сутки через трое». И ежегодно каждый получает крупную премию к Новому году.

Екатерина Дзюба