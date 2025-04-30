Старт шестого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Миссия Конкурса – создание условий для развития и реализации способностей участников Конкурса и включение их в деятельность по эффективному преобразованию и развитию среды вокруг себя, а также выявление и поощрение лучших педагогов и семей, способствующих всестороннему развитию детей, их духовно-нравственному воспитанию, формированию у детей активной жизненной позиции, основанной на любви к Родине, гражданственности и патриотизме, желании учиться, познавать новое и менять мир вокруг себя.

Конкурс проводится по 12 тематическим вызовам (направлениям): «Твори!», «Сохраняй природу!», «Меняй мир вокруг!», «Будь здоров!», «Создавай будущее!», «Расскажи о главном!», «Делай добро!», «Познавай Россию!», «Помни!», «Открывай новое!», «Предпринимай!», «Служи Отечеству!».

Принять участие в нем могут обучающиеся в 1-11 классах общеобразовательных учреждений, студенты образовательных организаций среднего профессионального образования в возрасте до 25 лет; граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет и являющиеся близкими родственниками участника; педагоги, работающие в образовательных организациях.

Период реализации Конкурса: с 28 марта по 30 декабря 2025 года. Заявочная кампания проводится до 30 мая 2025 года на платформе: большаяперемена.онлайн.

Конкурс «Большая перемена» включает в себя непосредственно конкурсный отбор и мероприятия, связанные с Конкурсом, выплатой премий и предоставлением призов победителям Конкурса.

Дополнительная информация о Конкурсе размещена по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/acUw6karIZtZlA.

Приглашаем к участию в конкурсе «Большая перемена» жителей Гатчинского муниципального округа.

Гатчинский районный методический центр