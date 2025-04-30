Судебные приставы Ленинградской области приняли присягу

Мероприятие состоялось в Николаевском дворце, или Дворце Труда, в Санкт-Петербурге. С напутственным словом к молодым сотрудникам обратились председатель Общественного совета Управления Дамир Нуретдинов и председатель Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области общественной организации Общероссийского профессионального союза Елена Григорьева.

Поступившие на службу в органы принудительного исполнения сотрудники поклялись следовать Конституции и законам Российской Федерации, настойчиво и честно защищать права граждан, интересы общества и государства, а также дорожить своей профессиональной честью, беречь и развивать лучшие профессиональные традиции. В этот день присягу приняли 25 судебных приставов, которые уже прошли испытательный срок и подтвердили соответствие занимаемой должности.