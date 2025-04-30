27 населенных пунктов Ленобласти войдут в специальную общероссийскую программу развития

Единый перечень опорных населенных пунктов нашей страны был утвержден Правительством в рамках стратегии пространственного развития Российской Федерации.

«В единый перечень опорников включены 2 160 населённых пунктов. С учётом прилегающих территорий по охвату населения они покрывают практически всю страну. Среди них все агломерации и административные центры регионов – 212 населённых пунктов. Более половины опорников — это малые города, посёлки городского типа и сёла. Все опорные населённые пункты войдут в программу развития, направленную на улучшение качества жизни граждан», – сказал Марат Хуснуллин.

«В перечень ОНП Ленобласти вошли 27 населенных пунктов, в которых до 2030 и 2036 годов запланированы мероприятия: благоустройство территорий, строительство дорог, школ, поликлиник, очистных сооружений, напорных станций и сетей, спортивных комплексов и т.д. — все это повышает качество жизни. Ленинградской областью разработана программа развития опорных пунктов, которую будем реализовывать совместно с Российской Федерацией в рамках действующих механизмов, в том числе Инфраструктурного меню», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Егор Мищеряков. Отметим, что в число опорных пунктов Ленобласти вошли все районные центры, портовые города, а также ряд других поселений.

Для развития опорных населённых пунктов на федеральном уровне предусмотрены инфраструктурные облигации, казначейские инфраструктурные кредиты, которые придут на смену инфраструктурным бюджетным и специальным казначейским кредитам, а также механизм списания задолженности регионов по бюджетным кредитам.