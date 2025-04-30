Выбираем Российское дерево года - 2025!

Список деревьев - участников был утвержден сертификационной комиссией Всероссийской программы, согласно полученным заявкам от руководителей исполнительной власти субъектов РФ. Среди номинантов конкурса: Суворовский дуб и дуб Пугачева, кедр Пастернака и Семенова–Тян-Шанского, липа Чайковского, Лермонтовский вяз, ясень Арсеньева, сибирская яблоня, береза желаний, священный кедр Хакасии, тополь Константина Коровина, дуб Грибоедова и Петров дуб, лиственница Федора Абрамова и многие другие уникальные исторические природные раритеты, занесенные в Национальный реестр старовозрастных деревьев России и по праву носящие статус «Памятник живой природы». (Национальный реестр представлен на сайте www.rosdrevo.ru)

«Российское дерево года» является ежегодным конкурсом по выбору главного дерева страны, который проводится с 2017 года. В конкурсе принимают участие удивительные деревья, произрастающие в разных регионах и являющиеся природным, культурным, историческим, духовным наследием нашей Родины.

- «Старовозрастные деревья – уникальные, невосполнимые, ценные в природном, культурном и историческом отношениях представители растительного мира. Они являются хранителями вековой памяти, проводниками в глубину истории, связующим звеном ушедших и будущих поколений, нашим национальным достоянием. Мы по - справедливости гордимся ими и сохраняем для будущих поколений!» – подчеркнул руководитель Всероссийской программы «Деревья-памятники живой природы», председатель сертификационной комиссии Сергей Пальчиков.

Приглашаем всех истинных любителей деревьев и родной природы принять участие в выборе Российского дерева года – 2025!

Ленинградская область представляет «Петров дуб» (№62 в голосовании).

Период проведения конкурса с 01 мая до 01 августа 2025 г.