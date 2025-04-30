Не инвестируйте в мошенников!

27 апреля в УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 27-летней жительницы Гатчины, которую некий злоумышленник путем обмана и злоупотребления доверием в ходе общения в мессенджере «Телеграм» ввел в заблуждение, сообщив, что знает способ дополнительного заработка с помощью инвестиций. Действуя по указанию мошенника, девушка самостоятельно совершила несколько переводов неустановленным лицам на продиктованные ей счета и номера телефонов на общую сумму 658 тысяч рублей. На этом, собственно, «инвестиции» закончились: мошенник завладел деньгами и был таков.

Поздно вечером 25 апреля в дежурную часть гатчинской полиции обратилась 72-летняя жительница Гатчины, с которой утром через мессенджер WhatsApp с незнакомого связался какой-то гражданин, заявивший, что с ее счетом совершаются мошеннические действия, и якобы на имя пенсионерки взята доверенность. Для безопасности необходимо действовать по его инструкциям. И вместо того чтобы обратиться в свой Сбербанк и выяснить, что там происходит с ее счетом, дама, слушаясь неизвестного в телефоне, пошла в банк «ВТБ» и открыла там банковскую карту. После чего через банкомат в торговом центре на Пушкинском шоссе перевела со своего счета на эту карту 250 тысяч рублей, а после этого отправила все деньги с новой карты неизвестному, который руководил ее действиями. Четверть миллиона как корова языком слизала.

По фактам мошенничеств в значительном размере возбуждены уголовные дела.