Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 3 июня
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 3 июня 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
03.06.2026 с 10.00 до 17.00
Новосветское ТУ:
д. Пустошка,
п. Новый Свет(частично).
03.06.2026 с 09.00 до 17.00
Войсковицкое ТУ:
д. Рябизи,
д. Тяглино.
03.06.2026 с 10.00 до 17.00
Кобринское ТУ:
п. Высокоключевой,
тер. СНТ Елицы,
Садоводства.
03.06.2026 с 10.00 до 17.00
Большеколпанское ТУ:
с. Никольское.
03.06.2026 с 10.00 до 17.00
Сусанинское ТУ:
п. Сусанино.
03.06.2026 с 09:00 до 17:00
п. Кобринское, ул. Мира; ул. Пушкинская; ул. Некрасова; ул. Суворовская; ул. Новая; ул. Центральная; ул. Перспективная; ул. Советских Войнов; ул. Зеленая; ул. Цветочная; ул. Школьная; ул. Лесная; ул. Въезд; пер. Родниковый; ул. Садовая; пер. Лесной; детский сад.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.