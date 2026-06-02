Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 3 июня

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 3 июня 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

03.06.2026 с 10.00 до 17.00

Новосветское ТУ:

д. Пустошка,

п. Новый Свет(частично).

 

03.06.2026 с 09.00 до 17.00

Войсковицкое ТУ:

д. Рябизи,

д. Тяглино.

 

03.06.2026 с 10.00 до 17.00

Кобринское ТУ:

п. Высокоключевой,

тер. СНТ Елицы,

Садоводства.

 

03.06.2026 с 10.00 до 17.00

Большеколпанское ТУ:

с. Никольское.

 

03.06.2026 с 10.00 до 17.00

Сусанинское ТУ:

п. Сусанино.

 

03.06.2026 с 09:00 до 17:00

п. Кобринское,  ул. Мира; ул. Пушкинская; ул. Некрасова; ул. Суворовская; ул. Новая; ул. Центральная; ул. Перспективная; ул. Советских Войнов; ул. Зеленая; ул. Цветочная; ул. Школьная; ул. Лесная; ул. Въезд; пер. Родниковый; ул. Садовая; пер. Лесной; детский сад.