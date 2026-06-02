Ремонт Гатчинской школы № 4 – на контроле у прокуратуры
Гатчинский городской прокурор оценил ход капитального ремонта Гатчинской школы № 4.
Гатчинский городской прокурор Сергей Бажутов совместно с заместителем главы администрации Гатчинского муниципального округа по строительству Тиграном Погосяном и руководителем подрядной организации провёл выездную проверку хода капитального ремонта Гатчинской школы№ 4. Работы на социально значимом объекте осуществляются в рамках национального проекта «Образование».
В ходе проверки прокурором дана принципиальная оценка фактическому объему выполненных работ. Подрядчику даны конкретные и обязательные к исполнению указания, в том числе об увеличении количества задействованных рабочих для исключения риска срыва установленных сроков.
Деятельность подрядной организации и заказчика поставлена на режим систематического отчёта перед руководством городской прокуратуры до фактического окончания работ.
Надзорное сопровождение выполнения сроков и качества ремонтных работ будет продолжено.