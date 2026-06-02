Субботник в усадебном парке Набоковых

Самой усадьбы сегодня уже нет — она сгорела во время войны. Но до наших дней сохранились фрагменты парка, аллеи, горка «Парнас», руины хозяйственных построек, погреб и ледник.

На месте, где стоял дом, разросся кустарник и молодые деревья, парк утратил былые очертания, но силами добровольцев удалось всего за один день преобразить ландшафт!

Волонтеры убрали лишнюю поросль, упавшие деревья и ветки, мусор, расчистили дорожки, покосили траву. Парк «Наша Выра» — место, где великий русский писатель написал свое первое стихотворение и которое считал своей настоящей малой родиной, готов к встрече гостей. 13 июня в здесь пройдет День поэзии Владимира Набокова. Начало в 12 часов.

Приятным бонусом для волонтеров стала экскурсия по выставке «Такие совершенные слова»: Владимир Набоков в иллюстрациях Г. А. В. Траугот» в Международном центре реставрации.

За теплый прием и организацию работ волонтеры благодарят команду Международного центра реставрации. Отдельное спасибо Музею-усадьбе «Рождествено» за экскурсию.

Проект «Волонтеры наследия Ленинградской области» реализует АНО «Культурный мост» за счет гранта губернатора Ленинградской области при поддержке Комитета по сохранению культурного наследия, областного отделения ВООПИК, Международного центра реставрации и Российской ассоциации реставраторов.

Фото организаторов