В бизнес-сообществе важен каждый

В Гатчинском Доме культуры собрались гатчинские предприниматели, фермеры, самозанятые, присутствовали почетные гости. Глава гатчинской администрации Людмила Нещадим поздравила в лице присутствующих все предпринимательское сообщество Гатчинского округа:

- Совершенно не случайно в нашем государственном календаре появился такой день – в знак уважения и признательности заслуг наших предпринимателей, поскольку в самые непростые времена страну вытаскивали именно смелые, решительные, подчас отчаянные и рискованные предприниматели. И сегодня, в эпоху очередных вызовов, наши предприниматели снова решают очень важные задачи, обеспечивая благополучие своих семей и стабильное развитие Гатчинского округа и, в итоге, всей страны.

В честь профессионального праздника состоялось вручение заслуженных наград. За добросовестный труд, большой личный вклад в развитие предпринимательства в Гатчинском округе благодарность совета депутатов и администрации Гатчинского округа объявлена индивидуальным предпринимателям: Игорю Байкову, Светлане Гуляевой, Алексею Миховичу, Денису Копосову, Ивану Готину, Елене Безмельниковой, Вадиму Дроздову, Валентине Захаровой, Владимиру Шевакову, Степану Шабаеву, Наталье Добряковой, Аразу Гаджиеву, Максиму Авдееву, а также главе крестьянско-фермерского хозяйства «Жили-растили» Алексею Садову, генеральному директору ООО «Финфлекс» Евгению Ролле, гендиректору ООО «Агромол» Даниле Нестеренко и самозанятой Екатерине Ярославцевой.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских вручил почетную грамоту областного парламента директору Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского округа Анне Шерепенко – к юбилею фонда, которому исполнилось 30 лет.

За годы работы гатчинский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства зарекомендовал себя как важный элемент экономической инфраструктуры муниципального образования. Деятельность фонда сфокусирована на социальных аспектах: бесплатных юридических, бухгалтерских, налоговых, маркетинговых консультациях, образовательных программах для начинающих предпринимателей, семинарах по финансовой грамотности, мероприятиях по вовлечению бизнеса в социальные проекты округа. Благодаря фонду в Тайцах был открыт первый в Ленинградской области бизнес-инкубатор креативных индустрий, созданный для поддержки предпринимателей, работающих в сфере моды, дизайна, реставрации, народных промыслов и цифровых технологий.

На протяжении трех десятилетий Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства играет в Гатчине важную роль в развитии предпринимательской среды, обеспечивая комплексную поддержку бизнесу и способствуя устойчивому социально-экономическому развитию территории.

Гатчинские бизнесмены жалуются редко

В праздничном заседании совета приняла участие уполномоченный по правам предпринимателей в Ленинградской области Елена Рулева. Она рассказала об актуальных проблемах, с которыми бизнес-омбудсмену приходится сталкиваться. По словам Елены Александровны, Гатчинский округ никогда не был лидером по количеству жалоб и обращений, и с каждым годом этих обращений становится меньше.

Всего за год в адрес уполномоченного поступило 267 письменных жалоб от субъектов предпринимательской деятельности всей Ленинградской области, включая 30 обращений от предпринимателей Гатчинского округа. Основная тематика жалоб – вопросы уплаты экологического сбора, нарушение сроков оплаты по государственным контрактам, земельно-имущественные отношения, интеллектуальная собственность, подключение к электрическим сетям, проверка налогового органа. Под контролем уполномоченного находятся системные вопросы, актуальные для предпринимателей 47 региона. Это весогабаритный контроль (выявлены факты искажения весовых параметров вследствие дефектов дорожного полотна и погрешностей работы датчиков, в суде штрафы оспорены), взаимодействие с маркетплейсами (одностороннее изменение условий работы, блокировка доступа к личным кабинетам), обязательная маркировка товаров (высокая стоимость оборудования, сложность получения консультаций по работе с системой «Честный знак»).

Как подчеркнула Елена Рулева, главная проблема предпринимателей, в том числе и гатчинских – это отсутствие информации, незнание законодательства, которое, к тому же, часто меняется. В классификаторе – «жалобной книге» – уполномоченного по правам предпринимателей 40 позиций, которые можно объединить в четыре блока: это бюрократия и регуляторика, земля и ресурсы, операционная деятельность и правоохранительная система.

По словам Елены Рулевой, в этом году появилось большое количество жалоб, связанных с работой правоохранительных органов:

- Самая большая боль, с которой обращаются предприниматели, - это уголовные дела, связанные с их работой. И это тогда, когда они оказываются в СИЗО. В прошлом году я как никогда много раз посетила предпринимателей в этих местах (у меня есть право беспрепятственно туда проходить). Это с одной стороны. А с другой, предприниматели жалуются на то, что, когда им требуется помощь правоохранительной системы, когда они оказываются в сложной ситуации, уголовные дела не возбуждаются. И в этом случае у нас есть такой инструмент, как личные приемы с прокурором Ленинградской области.

Как рассказала Елена Александровна, обращения, поступившие в прошлом году из Гатчинского округа, были связаны с экологией, с госконтрактами, землей и имуществом, с интеллектуальной собственностью, энергетикой и налоговым контролем.

- Если говорить об экологии, то это очень непростой вопрос, и гатчинские средства массовой информации обратились ко мне по поводу выставления им огромных штрафов за неуплату экологического сбора, – прокомментировала Елена Рулева. – Мы совершенно не согласны с ситуацией, когда они являются плательщиками этого сбора, но с Росприроднадзором очень трудно вести диалог. До сих пор мы находимся в судах, и в одном случае удалось отменить этот безумный штраф в 500 тысяч рублей, в другом удалось его снизить до 250 тысяч. Но мы не прекращаем эту работу и ведем ее дальше в этом году и, я думаю, доносим информацию до нашего федерального центра, потому что такая ситуация не только у нас в регионе.

Говоря о госконтрактах, Елена Рулева заметила, что было несколько жалоб на нарушение сроков оплаты, но власть в Гатчинском округе незамедлительно реагирует на запросы уполномоченного по правам предпринимателей и просьбы бизнеса.

Что касается налогового контроля, то, по словам Елены Александровны, проверки налоговых органов минимальны, и в Гатчинском округе управление налоговой службы внимательно относится к просьбам дать максимально исчерпывающие консультации предпринимателям, чтобы они понимали, в чем нарушения, и что им нужно сделать для их устранения.

Елена Рулева поздравила гатчинское бизнес-сообщество с профессиональным праздником и пожелала разумного законодательства и крепкого тыла:

- Берегите себя, потому что вы действительно нам нужны! Нам очень важен любой предприниматель, независимо от размеров его бизнеса и сферы деятельности. Поэтому если вы столкнулись с какими-то проблемами, вы всегда можете к нам обратиться. Мы работаем для вас.

Креативщики, налоги и дизайн-код

О мерах поддержки креативных индустрий в 47 регионе рассказала начальник сектора поддержки креативной экономики комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Екатерина Татаринова.

В 2025 году комитет по малому и среднему бизнесу Ленинградской области начал работу над реестром креативных индустрий. По данным на декабрь 2025 года, Гатчинский округ лидировал в регионе по количеству предпринимателей, зарегистрированных в этом реестре. И, если на конец 2025 года эта цифра составляла 29, то к середине мая количество креативных субъектов бизнеса Гатчинского округа достигло 42-х.

До сведения предпринимателей довели изменения налогового законодательства, которые затрагивают различные аспекты деятельности бизнеса. Основные изменения связаны с повышением ставки НДС, снижением лимитов для спецрежимов, изменениями в страховых взносах и другими поправками.

Эти изменения направлены на сокращение разрыва между спецрежимами и общей системой налогообложения, расширение круга плательщиков НДС и ужесточение налогового контроля. Бизнесу рекомендуется внимательно следить за лимитами, пересчитывать налоговую нагрузку и адаптировать договоры и ценообразование под новые условия.

Об услугах регионального центра маркировки для предпринимателей Ленинградской области рассказала директор Регионального центра инжиниринга, руководитель Регионального центра маркировки Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области Нина Грибанова. Региональный центр маркировки начал работу в ноябре 2025 года, его цель – обеспечить соблюдение требований законодательства в области обязательной маркировки товаров средствами идентификации, а также оказать поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства. Создание центра стало ответом на проблематику, обозначенную уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ленинградской области. Вопросы маркировки остаются одними из наиболее сложных для бизнеса: предприниматели сталкиваются с высокой стоимостью оборудования, техническими трудностями при работе в системе «Честный знак».

Специалисты Регионального центра маркировки оказывают консультационную и техническую поддержку при регистрации в системе «Честный знак» и настройке электронной подписи, заполнении карточек товаров в Национальном каталоге, заказе и печати кодов маркировки и т.д.

Заместитель главы администрации по территориальному развитию и градостроительной деятельности Елена Шевырталова довела до сведения предпринимателей правила благоустройства и применения дизайн-кода на территории Гатчинского округа. Она напомнила, что органы местного самоуправления наделены исчерпывающими полномочиями для недопущения размещения на территории муниципального образования, в том числе на частных земельных участках, нестационарных торговых объектов, внешний вид которых не соответствует правилам благоустройства территории муниципального образования.

Андрей Соколов