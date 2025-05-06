Многодетным семьям — микроавтобусы от Ленобласти

По региональной программе, семьи, достойно воспитывающие 6 и более детей, могут получить вместительное транспортное средство бесплатно.

«Эта программа действует уже не один год, и нет критерия нуждаемости, никаких других критериев, кроме одного: семья должна быть отмечена либо на муниципальном уровне, либо на региональном, как активная семья, семья, которая достойно воспитывает своих детей. И я точно знаю, что все семьи, которые получают микроавтобусы — это лучшие многодетные семьи Ленинградской области», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Сегодня ключи от автомобилей вручили семьям Кукольщиковых из Кировского района, Малютиных из Киришского района, Скворцовых из Выборгского района, Скороход из Сланцевского района и Штанько из Приозерского района.

За последние годы микроавтобусы получили 48 семей и ещё 22 получат их в 2025 году, на реализацию проекта в текущем году из областного бюджета выделено в 68,97 млн руб. Вместе с транспортными средствами в комплекте идёт и зимняя резина.