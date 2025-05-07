«Мы замолкаем, глядя в небеса…»

Участие во Всероссийской общественной акции «Стена памяти» – это возможность сказать «спасибо» отцам, дедам и прадедам, защищавшим нашу Родину, прошедшим войну на полях сражений и в тылу.

Ученики, учителя и родители школ и детских садов Гатчинского округа с гордостью присоединились к этой акции. Причем, как отмечают взрослые, отклик детей в этом году невероятно сильный. Все хотят проявить свою сопричастность, привлекают родителей к поиску фотографий родных и близких людей – участников Великой Отечественной войны. К оформлению памятного места в школе подходят творчески. Стенды, экспозиции с фотографиями героев из семей членов школьного коллектива оформляются в фойе, в школьных залах и рекреациях.

В Гатчинской школе №9 портреты словно парят над головами во всю длину коридора. Это производит сильное впечатление!

Когда начали оформлять памятное место, активность учеников школы №9 выросла в разы. Откликнулись все классы, а увидев в интернете ролик, и просто знакомые люди… Дети стали интересоваться, что нужно сделать, чтобы стать участником акции, какие сроки, волновались, успеют ли. Никто не хотел остаться в стороне от великой истории. Перед майскими праздниками в акции участвовало уже более 500 героев…

- Акция «Стена памяти» – дань уважения и трепетного отношения к истории нашей страны и тем, кто за нее сражался. Мы только озвучили идею, а все полиграфические, технические вопросы решали дети, – говорят учителя. – Огромную работу провели старшеклассники. Они собрали фотографии, придумали рамку, затем склеивали, собирали, составляли. Портреты оформлены в едином стиле, очень достойно и красиво. И сама «Стена памяти» получилась очень трогательной. Младшие классы водят сюда на экскурсии. Все в восторге. Дальше, на уроках памяти, будет идти рассказ об этих героях. Так мы сохраним связь времен и будем помнить всегда о героических событиях и великих подвигах 1941–1945 годов!

Татьяна Можаева