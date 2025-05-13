Ленинградцы могут проголосовать за лучшего «Народного почтальона»

Голосование доступно по ссылке.

Елена – почтальон с 1990 года, работает в почтовом отделении Перечицы в Лужском районе. Обслуживает 4 деревни – без жалоб, с теплотой и вниманием к каждому. Знает нужды земляков, помогая не только почтой, но и добрым словом.

Почтальоны, представленные в голосовании, – победители региональных этапов конкурса, выбранные региональным экспертным жюри. Победитель в номинации лучший «Народный почтальон» получит денежный приз в размере 150 тысяч рублей.

Голосование проводится в рамках всероссийского конкурса «Земский почтальон», проводимого партийным проектом «Единой России» «Российское село» и Российским союзом сельской молодёжи при поддержке АО «Почта России».