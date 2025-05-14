6-й сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), Минпросвещения России и Минобрнауки России. С 2025 года «Большая перемена» стала частью национального проекта «Молодёжь и дети».

12 направлений, от науки и технологий до искусства и творчества, «от мечты к свершениям», в этом году у участников есть реальный шанс рассказать о своей самой заветной мечте и вместе с командой единомышленников сделать первый шаг к ее реализации.

В Год защитника Отечества, объявленном Президентом России Владимиром Путиным, и год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне отдельные новые задания на каждом этапе конкурса будут посвящены теме «Памяти поколений».

Победителей ждут путешествия, дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы, путевки в «Артек», а также до 1 миллиона рублей на образование или запуск стартапа.

Регистрация участников открыта на платформе https://bolshayaperemena.online/?utm_source=region&utm_medium=leningradskaya до 30 мая 2025 года.