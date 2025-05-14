Концепция нового лицея для одарённых детей утверждена

«Возвращаемся к проекту губернаторского лицея во Всеволожском районе. И наверстываем время. Строительному блоку поставил задачу обеспечить завершение проектных и подготовительных этапов, чтобы к весне 2026 выйти на строительную площадку и за два года реализовать проект. Ленобласть большая, но площадка в Кяселево подобрана, на мой взгляд, оптимально: в сосновом лесу, но и с хорошей транспортной доступностью. Из 525 учащихся 350 смогут постоянно проживать в кампусе. Спортзалы, стадион, бассейн, учебные и творческие лаборатории — пространство задумано так, чтобы поддерживать не только учёбу, но и развитие талантов, творчества и общения» — рассказал Александр Дрозденко.

Губернаторский лицей в Кяселево станет одним из самых современных образовательных кампусов в стране: в нём объединены учебные классы, лаборатории, арт-студии, актовый зал на 500 мест, большой спортзал и бассейн, медиатека, интернат и медицинский блок. Всё это — в окружении леса, рядом с озером, с сохранением природного ландшафта. Кампус рассчитан на 525 учащихся, из которых 350 смогут жить на территории.