Студенты-педагоги преобразили жилье ветерана СВО

Гатчинские студенты Михаил Мишинов и Богдан Жаак в составе отряда Ладожского десанта «Сыч» (добровольческая патриотическая акция) более двух месяцев в свободное от учебы время оказывали помощь ветерану специальной военной операции Сергею Тимербаеву, проживающему в Выборгском районе Ленинградской области.

Ребята не просто оказывали физическую помощь, они создавали уют и комфорт в доме ветерана. Михаил и Богдан вместе с другими участниками уложили ламинат, установили новые двери, привинчивали петли и плинтуса, а также переставляли мебель, стремясь сделать квартиру максимально удобной для Сергея.

«Мы гордимся нашими ребятами, которые, несмотря на учебу, находят время и силы для помощи тем, кто в этом нуждается», - отметили в Ленинградском областном региональном отделении «Российских студенческих отрядов». «Поступок ребят – яркий пример неравнодушия, отзывчивости и стремления сделать мир вокруг лучше».

Эта инициатива демонстрирует, что студенческие отряды – это не только про работу и заработок, но и про активную гражданскую позицию, готовность прийти на помощь и внести свой вклад в поддержку тех, кто этого заслуживает. Подобные примеры вдохновляют и мотивируют других молодых людей участвовать в волонтерской деятельности и совершать добрые дела.